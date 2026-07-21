Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει την πίεση του προς τη Ζανκτ Πάουλι και ο Μανώλης Σάλιακας πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επιστροφή του στον Πειραιά.

Μετά την απόκτηση του Μαφέο και τη μετακίνηση του Ροντινέι στα εξτρέμ, ο Ολυμπιακός έχει φουλάρει για να βρει ακόμα ένα δεξί μπακ με τον Μανώλη Σάλιακα να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Παρότι τις τελευταίες μέρες η Ζανκτ Πάουλι είχε ανεβάσει την τιμή, οι Πειραιώτες πιέζουν αρκετά και έχουν πάει το ποσό κοντά στο 1,3 με 1,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να είναι θέμα χρόνου για να πάρει τον δρόμο της επιστροφής στον Πειραιά.

Να θυμίσουμε πως ο Έλληνας αμυντικός είναι γέννημα-θρέμμα των Πειραιωτών και αποχώρησε από το κλαμπ το καλοκαίρι του 2019 όταν και πήγε ως ελεύθερος στη Λαμία και στη συνέχεια στον ΠΑΣ Γιάννινα πριν ταξιδέψει για τη Ζανκτ Πάουλι το 2022.