Ο Μανώλης Σάλιακας τις επόμενες ώρες θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού προκειμένου να πλαισιώσει τον Μαφέο στο δεξί άκρο της άμυνας. ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Καθ' οδόν για την Ολλανδία βρίσκεται ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού τις επόμενες ώρες. Επομένως, έπειτα από αυτή την εξέλιξη ο 30χρονος δεξιός μπακ θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων.

Τις τελευταίες μέρες η Ζαντκ Πάουλι είχε ανεβάσει την τιμή για την πώληση του Έλληνα μπακ με τον Ολυμπιακό να πιέζει για ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ. Τελικά, οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία με τον Σάλιακα να ταξιδεύει από την Γερμανία με προορισμό την Ολλανδία προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Ο Σάλιακας ξεπετάχτηκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και αποχώρησε από το κλαμπ το καλοκαίρι του 2019 όταν και πήγε ως ελεύθερος στη Λαμία και στη συνέχεια στον ΠΑΣ Γιάννινα πριν ταξιδέψει για τη Ζανκτ Πάουλι το 2022.