Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ, το οποίο παραχώρησε η Τσέλσι στην ουκρανική ομάδα για τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League.

Όπως διαβάσατε, η ΑΕΚ στο εκτός έδρας ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ θα ταξιδέψει στο Λονδίνο καθώς η έδρα της ουκρανικής ομάδας θα είναι το Στάμφορντ Μπριτζ. Για ποιον λόγο όμως η Τσέλσι έδωσε το γήπεδό της στη Σαχτάρ; Στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι μετά την αποτυχία του κλαμπ να βγει στην Ευρώπη πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση με ιδιαίτερη χαρά προκειμένου να βοηθήσει έτσι την ουκρανική ομάδα:

«Δεδομένης της απογοητευτικής σεζόν της Τσέλσι και της αποτυχίας της να εξασφαλίσει συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο σύλλογος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσφέρει στη Σαχτάρ Ντόνετσκ την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Λονδίνο στο πλαίσιο της φετινής της πορείας στο Champions League. Η Σαχτάρ έχει αγωνιστεί σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, μεταξύ άλλων στο Αμβούργο της Γερμανίας και στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Την προσεχή σεζόν, η Σαχτάρ θα αγωνίζεται στο Λονδίνο, στο Στάμφορντ Μπριτζ».

Όσον αφορά για τα εισιτήρια, είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή αν η ΑΕΚ θα πάρει πάνω από το 5% που δικαιούται και πόσα θα καταφέρει να διαθέσει η Σαχτάρ στους δικούς της φιλάθλους όταν οριστεί η αναμέτρηση. Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι η Τσέλσι προσφέρει πακέτο 4 εισιτηρίων για τα παιχνίδια που θα δώσει η Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ στους κατόχους διαρκείας και στα μέλη των «Μπλε» στην τιμή των 185 λιρών.

Η ανακοίνωση της Τσέλσι αναφέρει: «Τα πακέτα τεσσάρων αγώνων για τα εντός έδρας παιχνίδια της Σαχτάρ στη league phase του Champions League είναι πλέον διαθέσιμα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας και στα μέλη της Τσέλσι, στην τιμή των 185 λιρών».