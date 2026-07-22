ΠΑΟΚ και δύσκολες κληρώσεις

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει ταξιδεύοντας για Πολωνία και αναδεικνύει τη θετική συνθήκη για τον ΠΑΟΚ μέσα από τις ευρωπαϊκές του κληρώσεις που προκαλούν αρνητικά σχόλια.

Η σεζόν ξεκινάει για τον ΠΑΟΚ με ταξίδι στην Πολωνία για αγώνα με τη Ντιναμό Κιέβου, ενώ θα ακολουθήσει πιθανότατα η Άντερλεχτ. Αν ο Δικέφαλος βρεθεί στο Κόνφερενς υπάρχει ενδεχόμενο για την Κάραμπαγκ και ποιος ξέρει αν στην πορεία κάπου εμφανιστεί ο Άγιαξ και η Μπενφίκα…

«Μαζέψτε πόντους για να είστε ισχυροί» λέγονταν κάποτε… Μαζεύει πολλούς πόντους ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο αλλά το… μπαλάκι σπάνια ή ποτέ δεν του φέρνει ομάδες από την Ανδόρα και τα Φερόε! Ισχυρός και θα βρει στον τρίτο γύρο την Άντερλεχτ που η ΑΕΚ πέρσι βρήκε ως ανίσχυρη! Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Με ρεαλισμό ή και με χιούμορ…

Υπάρχει όμως και άλλη διάσταση για τον ΠΑΟΚ που δεν τονίζεται επειδή πρέπει να βρούμε κάτι θετικό σε όλο αυτό το σκηνικό. Είναι κάτι που σχετίζεται με τη νοοτροπία μας ως Έλληνες και φυσικά αγγίζει και τον ΠΑΟΚ.

Κατ’ αρχάς κανείς δεν μπορεί τώρα τον Ιούλιο να είναι σίγουρος για τη δυναμική των ομάδων. Ποιος ξέρει τον ΠΑΟΚ για παράδειγμα και τι θα εμφανίσει στα πρώτα ματς ή και γενικότερα φέτος μετά τις μεγάλες αλλαγές που έχει η ομάδα. Ακούς… «ΠΑΟΚ» ή «Άντερλεχτ» και «Κάραμπαγκ» και έχεις μία γενική εικόνα για το επίπεδο, όχι όμως για τη φόρμα τη συγκεκριμένη περίοδο. Με αυτή την έννοια όποια εντύπωση δημιουργείται είναι κυρίως από τα ονόματα και όχι από την κατάσταση.

Όταν λοιπόν έχεις να παίξεις με τη Ντιναμό Κιέβου ή την Άντερλεχτ, είσαι εξ’ αρχής απόλυτα υποψιασμένος και συγκεντρωμένος! Όταν στην κλήρωση ακούς πώς παίζεις με την… Λέφσκι Σόφιας, πας ασυνείδητα με ένα αφ’ υψηλού τουπέ, στον πιο επικίνδυνο «σύμβουλο» για όποια ελληνική ομάδα. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά.

Που καταλήγουμε; Καμία συνθήκη ΔΕΝ δίνει πρόκριση, αλλά σε κάθε περίπτωση και σε μία τέτοια φάση, ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται να κατεβαίνει στο γήπεδο με απόλυτη συγκέντρωση, ακόμη ακόμη και με ένα άγχος που το χαρακτηρίζεις και δημιουργικό. Ο ΠΑΟΚ και όλο το περιβάλλον του «άκουσε» Ντιναμό Κιέβου και είναι εξ αρχής σε εγρήγορση! Στο ενδεχόμενο να έπαιζε με τους φοιτητές της Κλουζ μπορεί και να ήταν όλοι λίγο πιο… «σίγουροι» σε κατάσταση που οδηγεί με… ασφάλεια σε σφαλιάρα και αποκλεισμό.

Και κάτι ακόμη… Καλύτερα στον αυριανό αγώνα να υπήρχαν κανονικές συνθήκες έδρας για τους Ουκρανούς. Θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη η συγκέντρωση των ασπρόμαυρων. Τόσα χρόνια βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει σαν κοιμισμένος σε εκτός έδρας κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδια, με τελευταίο παράδειγμα το οδυνηρό 2-2 της Λεωφόρου τον Μάιο. Ενώ όταν η ομάδα παίζει στην Τούμπα χωρίς κόσμο, είναι απίστευτα συγκεντρωμένη και έχει εξαιρετικά ποσοστό επιτυχίας.

Όλα για όλα λοιπόν ώστε ο νέος ΠΑΟΚ του Λίσι να παραταχθεί σα να παίζει τον πιο δύσκολο τελικό και όχι με την αίσθηση ότι έχει ένα εύκολο ματς προκριματικών. Αυτή την καταραμένη καλοκαιρινή διαδικασία, όπου αν κερδίσεις κανείς δεν σου «λέει» μπράβο, αν χάσεις όμως η εσωστρέφεια βαράει… κόκκινο. Και από εσωστρέφεια ο ΠΑΟΚ… άλλο τίποτα.

Εντελώς αγωνιστικά προφανώς και οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή και για κάποιο διάστημα θα ψάχνεται, ενώ και το ρόστερ θέλει δουλειά ακόμη για να οριστικοποιηθεί, όπως άλλωστε συμβαίνει σχεδόν με όλους όταν βρισκόμαστε μέσα στον Ιούλιο. Καλή οργάνωση πίσω θέλει ο ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα στιγμές περιμένουμε και ατομικές εξάρσεις μεγάλων παικτών για να έρθει η πρώτη πολύτιμη πρόκριση. Όλοι αντιλαμβάνονται την τεράστια σημασία της πρώτης πρόκρισης. Τον Κωνσταντέλια περιμένουμε, τον Ζίβκοβιτς, όποιον άλλον μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω και ΦΥΣΙΚΑ τον τερματοφύλακα! Εννοείται ότι πολλά κρίνονται και από τον Παβλένκα ή τον Τσιφτσή. Το ζήσαμε και πέρσι το καλοκαίρι, είμαστε βέβαιοι ότι θα χρειαστεί και φέτος. Μόνο η άριστα οργανωμένη και δουλεμένη εθνική Ισπανίας δεν έχει ανάγκη από τερματοφύλακα και παίρνει μουντιάλ με ημιτελικό και τελικό κόντρα σε Γαλλία και Αργεντινή χωρίς να δεχθεί υποψία φάσης…. Για να φθάσεις -αναλογικά- σε τέτοιο επίπεδο όμως θέλεις πάρα πολλή δουλειά και ας μην έχεις τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.

* Από όλα τα γύρω-γύρω του ΠΑΟΚ αξίζει να σταθούμε κυρίως στην κάρτα φιλάθλου. Αυτή την άμεση προσφορά του ΠΑΟΚτσή προς τα τμήματα του Συλλόγου σε διαδικασία που άργησε, αλλά μπορεί να δώσει άλλη δυναμική και να τονώσει το αίσθημα συνεργασίας και συνοχής που τελευταία κλονίστηκε μέσα στον Σύλλογο.