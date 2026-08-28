Πότε θα γίνουν γνωστές οι μέρες και οι ώρες των αγώνων ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού στην Ευρώπη
- Το καλεντάρι της League Phase του Champions League
- Το καλεντάρι της League Phase του Europa League
- Το καλεντάρι της League Phase του Conference League
Η Ελλάδα έχει πλέον τέσσερις εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ και τις προκρίσεις του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού στις League Phases των Europa League και Conference League αντίστοιχα.
Μετά την ολοκλήρωση των playoffs, οι ελληνικές ομάδες έμαθαν και τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας, ενώ σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να ενημερωθούν και για το πλήρες πρόγραμμά τους.
Όσον αφορά την ΑΕΚ του Champions League, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα μάθει το μονοπάτι της και τις ακριβείς ημερομηνίες το αργότερο μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8).
Από την άλλη, οι Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή δύο ημερών για να μάθουν το αναλυτικό τους πρόγραμμα, καθώς αυτό θα ανακοινωθεί από τη διοργανώτρια αρχή μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (30/8).
Το καλεντάρι της League Phase του Champions League
- 1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 13–14 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 20–21 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 3–4 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 24–25 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 8–9 Δεκεμβρίου 2026
- 7η αγωνιστική: 19–20 Ιανουαρίου 2027
- 8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027
Το καλεντάρι της League Phase του Europa League
- 1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
- 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
- 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
Το καλεντάρι της League Phase του Conference League
- 1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026
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