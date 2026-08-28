Πότε θα γίνουν γνωστές οι μέρες και οι ώρες των αγώνων ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού στην Ευρώπη

Μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οι ελληνικές ομάδες θα έχουν μάθει το πλήρες πρόγραμμα για τις αναμετρήσεις τους στο Champions League, το Europa League και το Conference League.

Η Ελλάδα έχει πλέον τέσσερις εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ και τις προκρίσεις του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού στις League Phases των Europa League και Conference League αντίστοιχα.

Μετά την ολοκλήρωση των playoffs, οι ελληνικές ομάδες έμαθαν και τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας, ενώ σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να ενημερωθούν και για το πλήρες πρόγραμμά τους.

Όσον αφορά την ΑΕΚ του Champions League, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα μάθει το μονοπάτι της και τις ακριβείς ημερομηνίες το αργότερο μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8).

Από την άλλη, οι Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή δύο ημερών για να μάθουν το αναλυτικό τους πρόγραμμα, καθώς αυτό θα ανακοινωθεί από τη διοργανώτρια αρχή μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (30/8).

Το καλεντάρι της League Phase του Champions League

1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13–14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20–21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3–4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24–25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8–9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19–20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Το καλεντάρι της League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Το καλεντάρι της League Phase του Conference League