Γνωστοί έγιναν οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν με την Πάκσι

Μια ημέρα πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα της νέας σεζόν με την Πάκσι και λίγες ώρες προτού αναχωρήσει η ομάδα για την Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστούς τους αρχηγούς του για τη φετινή χρονιά.

Οι "πράσινοι" δεν δημιούργησαν μια τετράδα αρχηγών με συγκεκριμένη ιεραρχία όπως συνηθίζεται, αλλά επέλεξαν δύο βασικούς και τέσσερις ακόμη.

Στους δύο πρώτους βρίσκονται τα δύο μεγαλύτερα ονόματα της ομάδας, ο Στέφαν Ντε Φράι και ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Είναι στην ουσία οι δύο ποδοσφαιριστές του ρόστερ με τις μεγαλύτερες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.

Στην τετράδα των παικτών που τους συμπληρώνει βρίσκονται οι Κάτρης, Τσέριν, Τσιριβέγια, αλλά και ο άτυχος Ίνγκασον.

Σημειώνουμε πως στους τελευταίους δεν υπάρχει κάποια ιεραρχία μεταξύ τους.