Ο Παναιτωλικός παραχώρησε τον νεαρό επιθετικό, Ντέιβιντ Χότζα, στην Εγνατία της πατρίδας του, με τη μορφή δανεισμού.

Ο Ντέιβιντ Χότζα έφτασε κοντά στην Σκεντερμπέου, όμως τελικά επαναπατρίστηκε για άλλη ομάδα. Ο λόγος για την Εγνατία, καθώς ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τη συμφωνία του με το κλαμπ της Αλβανίας για τον δανεισμό του νεαρού επιθετικού.

Ο 19χρονος ύψους 1,93μ. φορ προέρχεται από την Ακαδημία των Αγρινιωτών και με την Κ19 μέτρησε 13 γκολ σε 33 εμφανίσεις. Το 2025 έγινε επαγγελματίας κι έχει κάνει τέσσερις εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του Τίτορμου.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο ποδοσφαιριστής μας Ντέβιντ Χότζα παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Αλβανική KF Egnatia έως τον Ιούνιο του 2027».