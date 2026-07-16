Ο Παναιτωλικός κινείται για την απόκτηση του 32χρονου αμυντικού χαφ από τη Ζιμπάμπουε, Μάρβελους Νακάμπα.

Ο Παναιτωλικός έχει ήδη ολοκληρώσει πέντε μεταγραφικές κινήσεις, όμως έπεται και μεταγραφική συνέχεια, καθώς ο Γιάννης Αναστασίου έχει προαναγγείλει περισσότερες προσθήκες στο ερχόμενο διάστημα. Μια περίπτωση που έχει ξεχωρίσει είναι αυτή του Μάρβελους Νακάμπα.

Πρόκειται για 32χρονο αριστεροπόδαρο αμυντικό χαφ, ύψους 1,77μ., ο οποίος είναι 39 φορές διεθνής με τη Ζιμπάμπουε. Οι Αγρινιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά του Αφρικανού μέσου, ο οποίος επί της ουσίας προορίζεται για το «κενό» πο άφησε στο «6» ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, μετά την μετακόμιση του στον ΟΦΗ.

Έχει γεμάτο βιογραφικό, καθώς άρχισε από τη Νανσί και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Φίτετσε, από όπου έκανε την πρώτη μεγάλη μεταγραφή του στην Κλαμπ Μπριζ αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ. Από το 2019 είναι κάτοικος Νησιού, όταν η Άστον Βίλα τον αγόρασε δίνοντας 12 εκατομμύρια ευρώ.

Το 2023 πήγε στη Λούτον, αρχικά ως δανεικός και εν συνεχεία με αγορά ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Hatters έκαναν δύο διαδοχικούς υποβιβασμούς, από την Premier League ως τη League One και τον Φεβρουάριο του 2026 ο Νακάμπα υπέγραψε ως ελεύθερος στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ της Championship, με την οποία έκανε 5 εμφανίσεις και εν συνεχεία αποχώρησε από τους ουραγούς της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου ως free agent.