Παναιτωλικός: Επίσημη η «πρόβα τζεναράλε» με Τρουά, το πρόγραμμα των φιλικών
Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι στη Γαλλία, όπου θα φιλοξενηθεί από την Τρουά. Οι Αγρινιώτες επισημοποίησαν πως το ματς με τους πρωταθλητές της Ligue 2 θα γίνει στις 14 Αυγούστου και θα αντικαταστήσει στο πρόγραμμα τον φιλικό αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, τον οποίο τα Καναρίνια θα φιλοξενήσουν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Από εκεί και πέρα, όπως ήταν γνωστό, ο Παναιτωλικός κάλυψε το κενό του φιλικού με την Κηφισιά που είχε ανακοινώσει με παιχνίδι με τη Μαρκό στο Αγρίνιο, στις 9 Αυγούστου, ενώ αλλαγή προέκυψε και στο εκτός εδράς ματς με το Λεβαδειακό που θα γίνει μια μέρα αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 6 αντί για τις 5 Αυγούστου.
Τα φιλικά του Παναιτωλικού
«Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας της ομάδας μας, μετά από αλλαγές που έγιναν:
- 29 Ιουλίου: Παναιτωλικός – ΠΑΣ Πύργος (Emileon)
- 1 Αυγούστου: Πανιώνιος – Παναιτωλικός
- 6 Αυγούστου: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
- 9 Αυγούστου: Παναιτωλικός – Μαρκό
- 14 Αυγούστου: ESTAC Troyes – Παναιτωλικός».
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