Στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι η Κηφισιά αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Λα Λουβιέρ της 1ης κατηγορίας του Βελγίου, με σκορ 1-1.

Η Κηφισιά αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με αντίπαλο τη Λα Λουβιέρ της 1ης κατηγορίας του Βελγίου, στο πρώτο φιλικό της στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο άνοιξαν το σκορ στο 23ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χόρχε Πόμπο, με τη Λα Λουβιέρ να ισοφαρίζει στο 48ο λεπτό με σουτ του Μοχάμεντ Γκίντο.

Το επόμενο φιλικό παιχνίδι της Κηφισιάς είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 25 Ιουλίου κόντρα στη Ντε Γκράαφσαπ. Στο φιλικό δεν αγωνίστηκαν ο Τζέρεμι Αντόνισε και Μόιζες Ραμίρεζ που ενσωματώθηκαν τελευταίοι στην προετοιμασία λόγω έξτρα άδειας

Μόλις στο 2′ της φιλικής αναμέτρησης, ο Χόρχε Πόμπο έστειλε την… προειδοποιητική βολή, με τον τερματοφύλακα της Λα Λουβιέρ να διώχνει με δυσκολία στη γωνία του. Στο 5′ οι Βέλγοι είχαν την πρώτη καλή στιγμή της, πριν έρθει το γκολ του αρχηγού της Κηφισιάς με ωραία εκτέλεση φάουλ μερικά μέτρα έξω από την περιοχή. Στο 31′ ο Ζέρσον Σόουζα έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, αλλά το ψηλοκρεμαστό πλασέ που επιχείρησε κατέληξε άουτ.

Στο 47′ ο Τόλης Χριστόπουλος απείλησε με διαγώνιο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, πριν έρθει η ισοφάριση -ένα λεπτό αργότερα- με το σουτ του Μοχάμεντ Γκίντο. Στο 52ο λεπτό ήταν η σειρά του Χρήστου Λίγδα να απειλήσει με σουτ από το ύψος του πέναλτι, ενώ στο 57′ ο Φίλιπος Ρόμπερτς απομάκρυνε σε δύο χρόνους τον κίνδυνο σε αντεπίθεση της Λα Λουβιέρ.

Η τελευταία καλή στιγμή του αγώνα ήρθε στο 61ο λεπτό, με τον Ζόρντι Εμπουλά, ο οποίος έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της βέλγικης ομάδας.

Η ενδεκάδα στο α’ μέρος: Αναγνωστόπουλος, Μάνσο, Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Πολυκράτης, Έμπο, Μπένι, Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα, Πατήρας, Θεοδωρίδης.

Η ενδεκάδα στο β’ μέρος: Ρόμπερτς (71′ Σταμέλλος), Ούγκο Σόουζα, Καλοσκάμης (λ.τ. – 48′ Χαχούλης), Αποστολάκης, Φαϊτάκης, Μαυρουδής, Γιάγκνε, Λάμψιας, Εμπουλά, Λίγδας, Χριστόπουλος.