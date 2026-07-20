Κηφισιά: Με Ούγκο Σόουζα αναχώρησε η αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας
Ο Σεμπάστιαν Λέτο για δεύτερη διαδοχική χρονιά θα «χτίσει» την Κηφισιά επί ολλανδικού εδάφους και μάλιστα στο ίδιο προπονητικό κέντρο, στο Ντόργουερθ. Η αποστολή του κλαμπ των Βορείων Προαστίων αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/8) από την Αθήνα και εκτός από τις 10 μεταγραφές ταξιδεύει κανονικά με τους συμπαίκτες του και ο Ούγκο Σόουζα.
Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός θα ανανέωνε το συμβόλαιο του με τον σύλλογο της Αττικής και θα συνέχιζε για τρίτη χρονιά. Η συμφωνία των δυο πλευρών οριστικοποιήθηκε και ο αρχηγός της Κηφισιάς έχει πιάσει εκ νέου δουλειά υπό τις οδηγίες του «Σέμπα».
Απευθείας στην Ολλανδία θα ενσωματωθούν ο Τζέρεμι Αντόνισε και ο Μόιζες Ραμίρεζ, οι οποίοι είχαν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρες άδειας λόγω της συμμετοχής τους στο Πακγόσμιο Κύπελλο.
Στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας η Κηφισιά θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια σε Ολλανδία και Βέλγιο:
- Στις 22 Ιουλίου κόντρα στη RAAL La Louviere
- Στις 25 Ιουλίου κόντρα στη De Graafschap
- Στις 29 Ιουλίου κόντρα στην KVC Westerlo
- Στις 2 Αυγούστου κόντρα στην RKC Waalwijk
Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα αναχωρήσει για Κύπρο εν όψει του φιλικού που θα δώσει με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ, στις 8 Αυγούστου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.