Η αποστολή της Κηφισιάς αναχώρησε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, με τον αρχηγό Ούγκο Σόουζα να βρίσκεται κανονικά σε αυτήν μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο για δεύτερη διαδοχική χρονιά θα «χτίσει» την Κηφισιά επί ολλανδικού εδάφους και μάλιστα στο ίδιο προπονητικό κέντρο, στο Ντόργουερθ. Η αποστολή του κλαμπ των Βορείων Προαστίων αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/8) από την Αθήνα και εκτός από τις 10 μεταγραφές ταξιδεύει κανονικά με τους συμπαίκτες του και ο Ούγκο Σόουζα.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός θα ανανέωνε το συμβόλαιο του με τον σύλλογο της Αττικής και θα συνέχιζε για τρίτη χρονιά. Η συμφωνία των δυο πλευρών οριστικοποιήθηκε και ο αρχηγός της Κηφισιάς έχει πιάσει εκ νέου δουλειά υπό τις οδηγίες του «Σέμπα».

Απευθείας στην Ολλανδία θα ενσωματωθούν ο Τζέρεμι Αντόνισε και ο Μόιζες Ραμίρεζ, οι οποίοι είχαν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρες άδειας λόγω της συμμετοχής τους στο Πακγόσμιο Κύπελλο.

Στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας η Κηφισιά θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια σε Ολλανδία και Βέλγιο:

Στις 22 Ιουλίου κόντρα στη RAAL La Louviere

Στις 25 Ιουλίου κόντρα στη De Graafschap

Στις 29 Ιουλίου κόντρα στην KVC Westerlo

Στις 2 Αυγούστου κόντρα στην RKC Waalwijk

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα αναχωρήσει για Κύπρο εν όψει του φιλικού που θα δώσει με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ, στις 8 Αυγούστου.