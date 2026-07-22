Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο Ούγκο Σόουζα θα αγωνιστεί στην Κηφισιά για τρίτη διαδοχική σεζόν, καθώς ανακοινώθηκε η συμφωνία από το κλαμπ.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Ούγκο Σόουζα θα συνεχίσει στην Κηφισιά για τρίτη διαδοχική χρονιά. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον αρχηγό της ομάδας για νέο μονοετές συμβόλαιο.

Ο Πορτογάλος στόπερ έχει πιάσει ήδη δουλειά υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο και είναι κανονικά με την αποστολή της Κηφισιάς στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον Ούγκο Σόουζα έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ούγκο Σόουζα εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς το καλοκαίρι του 2024, αποτελώντας ακρογωνιαίο λίθο στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2 και την εξασφάλιση της παραμονής στη Stoiximan Super League ένα χρόνο αργότερα.

Σε αυτή τη διετία έχει καταγράψει 59 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, όντας μάλιστα εκ των αρχηγών της Κηφισιάς.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!».