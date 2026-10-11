Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Κηφισιάς Tutu Deals επί του Παναιτωλικού με 2-0, στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η Κηφισιά Tutu Deals πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στην τρέχουσα Super League, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού των τριών σερί ήττών με 2-0.

Στο 20ό λεπτό, ο Πόμπο «έκρυψε» την μπάλα με τον Σαγκάλ, ο οποίος τον βρήκε με υπέροχη πάσα, κι εκείνος έκανε το 1-0 με δυνατό διαγώνιο σουτ από δύσκολη θέση.

Ο Τίτορμος δεν βρήκε την ισοφάριση και στο 90+6', η Κηφισιά Tutu Deals «τελείωσε» το ματς. Ο Αμπάντα έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, πάτησε στην περιοχή και, με δυνατό διαγώνιο σουτ, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Τα highlights του Κηφισιά Tutu Deals – Παναιτωλικός