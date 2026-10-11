Κηφισιά Tutu Deals – Παναιτωλικός: Τα highlights του ματς (vid)
Η Κηφισιά Tutu Deals πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στην τρέχουσα Super League, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού των τριών σερί ήττών με 2-0.
Στο 20ό λεπτό, ο Πόμπο «έκρυψε» την μπάλα με τον Σαγκάλ, ο οποίος τον βρήκε με υπέροχη πάσα, κι εκείνος έκανε το 1-0 με δυνατό διαγώνιο σουτ από δύσκολη θέση.
Ο Τίτορμος δεν βρήκε την ισοφάριση και στο 90+6', η Κηφισιά Tutu Deals «τελείωσε» το ματς. Ο Αμπάντα έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, πάτησε στην περιοχή και, με δυνατό διαγώνιο σουτ, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Τα highlights του Κηφισιά Tutu Deals – Παναιτωλικός
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