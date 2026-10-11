Σε ένα κακό ματς, με ελάχιστες φάσεις, τα γκολ των Πόμπο και Αμπάντα, έδωσαν στην ουσιαστική Κηφισιά το πολύτιμο τρίποντο (2-0), κόντρα στον απογοητευτικό και ακίνδυνο Παναιτωλικό που μετά το «3 στα 3» στην αρχή της σεζόν, πλέον μετράει 0/3.

Κηφισιά Tutu Deals και Παναιτωλικός συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν πριν τη «μαραθώνια» διακοπή. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων επικράτησε με 2-0, πανηγύρισε διαδοχικό τρίποντο μετά το «διπλό» στο Περιστέρι και έφτασε τους 8 βαθμούς, ενώ ο Τίτορμος έμεινε στους 9 πόντους μετά την τρίτη του διαδοχική ήττα.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη γηπεδούχο Κηφισιά Tutu Deals σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαν Άιμα και Αμπάντα μπροστά του. Οι Γιακνέ και Ρουκουνάκης αποτέλεσαν το δίδυμο στα χαφ, ενώ οι Μπένι, Πόμπο και Σαγκάλ συνέθεσαν τη μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Θεοδωρίδη.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον Παναιτωλικό σε σχηματισμό 4-3-3. Ο Κουτσερένκο ήταν στην εστία, με τους Μαυρία, Γκράναθ, Θυμιάνη και Μανρίκε μπροστά του. Οι Νακάμπα, Εστεμπάν και Μπάσι αποτέλεσαν την τριάδα στα χαφ, ενώ η επιθετική τριπλέτα αποτελούνταν από τους Οπόκου, Σουμά και Μπάντζι.

«Έκρυψαν» την μπάλα Πόμπο και Σαγκάλ

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 10ο δευτερόλεπτο με δυνατό σουτ του Γιακνέ. Στη συνέχεια, ο Μπάντζι επιχείρησε δύο διαγώνια σουτ, στο 2' και στο 3', χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σκοράρει. Στο 10ο λεπτό, ο Αμπάντα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, αλλά ο Θεοδωρίδης αστόχησε με πλασέ στην κίνηση.

Ο Πόμπο... προειδοποίησε τους Αγρινιώτες στο 19ο λεπτό, όταν επιχείρησε να σκοράρει με πλασέ στην κίνηση από κοντά, έπειτα από γύρισμα του Θεοδωρίδη, όμως ο Γκράναθ τον σταμάτησε με τάκλιν.

Τελικά, ο Ισπανός «χτύπησε» ένα λεπτό αργότερα. Στο 20ό λεπτό, ο αρχηγός της ομάδας των Βορείων Προαστίων «έκρυψε» την μπάλα με τον Σαγκάλ, ο οποίος τον βρήκε με υπέροχη πάσα, κι εκείνος έκανε το 1-0 με δυνατό διαγώνιο σουτ από δύσκολη θέση.

Στο 30ό λεπτό, ο Θεοδωρίδης έκανε το γύρισμα και ο Γκράναθ απομάκρυνε με τακουνάκι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ρουκουνάκης έπιασε δυνατό διαγώνιο σουτ, αλλά ο Κουτσερένκο μπλόκαρε την μπάλα.

Ο Παναιτωλικός είχε καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 40ό λεπτό, όταν ο Οπόκου πέρασε... όποιον βρέθηκε μπροστά του, σούταρε από το ημικύκλιο της περιοχής, αλλά αστόχησε.

Άψογη διαχείριση και τρίποντο «χρυσάφι»

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναιτωλικός ήταν η ομάδα που είχε την υποχρέωση να πιέσει και να δημιουργήσει ευκαιρίες, ενώ η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε ως «αποστολή» να διαχειριστεί το παιχνίδι, παίρνοντας καλό βαθμό σε αυτόν τον τομέα.

Στο 48', ο Ζολιμπουά αστόχησε με κεφαλιά από κοντά, έπειτα από σέντρα του Αντόνισε. Στο 67', ο Τζενεπό έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, αλλά το πλασέ του μέσα από την περιοχή ήταν πολύ κακό.

Ο Γιάννης Αναστασίου άλλαξε τη διάταξη σε 4-4-2, περνώντας στο παιχνίδι τον Άλεξιτς και, στη συνέχεια, τον Μεχία. Παράλληλα, χρησιμοποίησε τον εξτρέμ Σμυρλή στη θέση του δεξιού μπακ, προκειμένου να κάνει την ομάδα του όσο το δυνατόν πιο επιθετική. Ωστόσο, ο Τίτορμος είχε την κατοχή, χωρίς να καταφέρει να την αξιοποιήσει.

Στο 84', ο Οπόκου αστόχησε με σουτ από καλή θέση, ενώ στο 88' ο Κυριόπουλος, στην επανεμφάνισή του, έβγαλε εξαιρετική μπαλιά, αλλά ο εκπληκτικός Κουτσερένκο απέκρουσε την εξ επαφής κεφαλιά του Ζέρσον Σόουζα.

Στο 90+4', ο Τζενεπό είχε σημαντική ευκαιρία να ισοφαρίσει, όταν βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Μάνσο έκοψε την προσπάθειά του.

Στο 90+6', η Κηφισιά Tutu Deals «τελείωσε» το ματς. Ο Αμπάντα έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, πάτησε στην περιοχή και, με δυνατό διαγώνιο σουτ, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

MVP: Ο Πόμπο ήταν ο κορυφαίος παίκτης του ματς όσο αγωνίστηκε και μόνιμος... μπελάς για τους γηπεδούχους.

Στο ύψος του: Εξαιρετικό ματς από τον Ρουκουνάκη στη μεσαία γραμμή. Κέρδισε μονομαχίες και βοήιησε στην κυκλοφορία της μπάλας.

Αδύναμος κρίκος: Ο Παναιτωλικός δεδομένα περιμένε περισσότερα πράγματα από τον Σουμά, ο οποίος δεν έκανε αισθητή την παρουσία του.

Στραγάλι: Xωρίς αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Κουκουλά, ο οποίος όμως δεν κλήθηκε να πάρει απόφαση για δύσκολη φάση.

Το ταμείο του Gazzetta: Το ματς ήταν σε γενικές γραμμές ισορροπημένο, όμως η Κηφισιά Tutu Deals εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και πήρε μια δίκαιη νίκη. Τρίτη διαδοχική ήττα για τον Παναιτωλικό, ο οποίος πλέον έχει μπροστά του πρόγραμμα... βούνο.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο (81' Κυριόπουλος), Μπένι (46' Αντόνισε), Θεοδωρίδης (65' Χριστόπουλος), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (90'+2' Ο. Σόουζα), Αμπάντα, Βαν Άιμα, Σαγκάλ (65' Ζ. Σόουζα), Ζολιμπουά, Μάνσο.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (85' Μεχία), Μανρίκε, Γκράναθ, Θυμιάνης, Νακάμπα (71' Αλεξιτς), Εστέμπαν, Μπάσι (57' Μπρέγκου), Σουμά (57' Τζενεπό), Οπόκου, Μπάτζι (85' Σμυρλής).