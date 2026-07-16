Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με τη Φερεντσβάρος για τη φόρμουλα της απόκτησης του Κέναν Κόντρο, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του Χρήστου Κόντη.

Μετά την απόκτηση των Ανδρέα Μπουχαλάκη και Χρίστου Σιέλη, ο ΟΦΗ κινείται για να ολοκληρώσει την τρίτη του προσθήκη στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και έχει καταλήξει στον εκλεκτό του για την αντικατάσταση του Έντι Σαλσέδο. Όπως και στις δύο περιπτώσεις που αναφέραμε, η επιλογή είναι «καθαρά» του Χρήστου Κόντη και πρόκειται για τον Κέναν Κόντρο.

Πρόκειται για παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ιταλοκολομβιανό φορ, καθώς είναι περισσότερο ένα κλασικό «9άρι». Στα 32 του χρόνια, ο ύψους 1,88 μ. Βόσνιος επιθετικός, ο οποίος γεννήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν, βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Φερεντσβάρος.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή τα δύο κλαμπ βρίσκονται στις τελικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να βρουν τη «φόρμουλα» για να ολοκληρωθεί το deal. Σαφώς πρόκειται για μια αρκετά «αλμυρή» οικονομικά περίπτωση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουγγαρία, το συμβόλαιο του έμπειρου στράικερ για την επόμενη σεζόν ανέρχεται στις 600.000 ευρώ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Όμιλος θα χρειαστεί να κάνει οικονομική υπέρβαση για να τον φέρει στο Ηράκλειο.

Η μεταγραφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και το ζητούμενο είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, αλλά και στο ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν οι Ούγγροι στον ποδοσφαιριστή ως αποζημίωση. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν αποκλείεται, καθαρά και μόνο για το τυπικό σκέλος, η συμφωνία των δύο κλαμπ να αφορά δανεισμό, ενώ ο παίκτης βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Φυσικά, σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΟΦΗ σκοπεύει να τον διατηρήσει στο ρόστερ του μόνο για μία σεζόν.

Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πως ο παίκτης θέλει να φορέσει τα ασπρόμαυρα, καθώς έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία του Κοντρό με τον Χρήστο Κόντη. Ο τελευταίος του εξέφρασε την επιθυμία να τον εντάξει στο ρόστερ της ομάδας, η οποία την επόμενη σεζόν θα αγωνιστεί δεδομένα στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θυμίζουμε πως απομένει να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι αυτή, ανάλογα με το αποτέλεσμα των Κρητικών στα play offs του Europa League.

Πλέον μένει να φανεί εάν ο «λευκός καπνός» θα βγει μέχρι τις 21 Ιουλίου, όταν η αποστολή θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζουμε πως για την κορυφή της επίθεσης υπολογίζονται τόσο ο Ισέκα όσο και ο Θεοδουλάκης.

Το who is who του Κοντρό

Ο 15 φορές διεθνής με τη Βοσνία επιθετικός έμαθε ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Σοσιεδάδ και στην Ισπανία έχει αγωνιστεί με τις φανέλες των Οσασούνα, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ρεάλ Βαγιαδολίδ και Σαραγόσα, στην οποία έπαιξε την περασμένη σεζόν ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Προέρχεται από μια χρονιά στην οποία σημείωσε οκτώ γκολ σε 34 συμμετοχές.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει πρωταθλήματα στη Δανία με την Κοπεγχάγη (2018-19) και στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος (2023-24), ενώ πανηγύρισε και το Super Cup Ισπανίας με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (2020-21). Επιπλέον, έχει αγωνιστεί σε Μάιντς, Κοπεγχάγη, Γκαζιαντέπ και Βίντι, με την οποία κατέγραψε 44 γκολ σε 88 συμμετοχές.