Μεταγραφικό σενάριο για τον Κωνσταντίνο Κωστούλα του ΟΦΗ από τον Ιταλό ρεπόρτερ Νίκολο Σκίρα.

Σειρήνες από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Κωστούλα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ Νίκολο Σκίρα, τον αμυντικό του ΟΦΗ θέλουν δύο σύλλογοι το εξωτερικού. Η Κολόμπους Κρου του MLS και η ολλανδική Σπάρτα Ρότερνταμ.

«Κολόμπους Κρου και Σπάρτα Ρότερνταμ έχουν βάλει στο στόχαστρο τον κεντρικό αμυντικό του ΟΦΗ, Κωνσταντίνο Κωστούλα», έγραψε ο Ιταλός ρεπόρτερ. Θυμίζουμε ότι ο 21χρονος στόπερ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΟΦΗ έως το 2028, παίζει από το καλοκαίρι του 2025 στους Κρητικούς κι έως τώρα μετράει 30 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ.