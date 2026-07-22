ΟΦΗ: «Ο Κωστούλας στη λίστα των Κολόμπους Κρου και Σπάρτα Ρότερνταμ»
Σειρήνες από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Κωστούλα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ Νίκολο Σκίρα, τον αμυντικό του ΟΦΗ θέλουν δύο σύλλογοι το εξωτερικού. Η Κολόμπους Κρου του MLS και η ολλανδική Σπάρτα Ρότερνταμ.
«Κολόμπους Κρου και Σπάρτα Ρότερνταμ έχουν βάλει στο στόχαστρο τον κεντρικό αμυντικό του ΟΦΗ, Κωνσταντίνο Κωστούλα», έγραψε ο Ιταλός ρεπόρτερ. Θυμίζουμε ότι ο 21χρονος στόπερ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΟΦΗ έως το 2028, παίζει από το καλοκαίρι του 2025 στους Κρητικούς κι έως τώρα μετράει 30 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ.
#ColumbusCrew and #SpartaRotterdam are monitoring #OFICrete centre-back Konstantinos #Kostoulas. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2026
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