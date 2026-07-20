Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Μαυροβούνιο φορ, Μάρκο Ράκονιατς. Προς παραχώρηση ο Φώτης Κουτσουπιάς.

Όπως αναμενόταν, μετά τον Ίλια Βούκοτιτς ο ΟΦΗ κατάφερε να απαλλαγεί κι από ένα ακόμη συμβόλαιο ποδοσφαιριστή που δεν υπολογιζόταν. Ο λόγος για τον Μάρκο Ράκονιατς, με τις δυο πλευρές να λύνουν τη συνεργασία τους κοινή συναινέσει.

Ο Μαυροβούνιος φορ αποκτήθηκε την περασμένη σεζόν, σκόραρε μια φορά σε 17 εμφανίσεις και στο δεύτερο μισό της σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στην Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Όσον αφορά τους δυο νεαρούς του ΟΦΗ που δεν θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας ο Ασμαριανάκης θα ενταχθεί στην Κ19, ενώ ο Φώτης Κουτσουπιάς είναι προς παραχώρηση. Ο 19χρονος επιτελικός χαφ είναι πλέον υγιής και έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στο χιαστό και οι Κρητικοί είναι σε διαδικασία εύρεσης ομάδας για να πάρει παιχνίδια και να είναι ενεργός.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τον Ράκονιατς

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Marko Rakonjac.

O 26χρονος επιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2025, διάστημα κατά το οποίο είχε 17 συμμετοχές με την ομάδα μας, ενώ συνέβαλλε στην πορεία του ΟΦΗ στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, σκοράροντας στον αγώνα κόντρα στον Ηρακλή. Τον περασμένο Ιανουάριο παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Hapoel Jerusalem, όπου αγωνίστηκε σε 14 αναμετρήσεις, σκοράροντας δυο φορές.

Marko, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου! Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».