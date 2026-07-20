Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Μαυροβούνιο χαφ Ίλια Βούκοτιτς, έπειτα από μια σεζόν.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Ίλια Βούκοτιτς αποτελεί παρελθόν από τον ΟΦΗ. Ο Μαυροβούνιος χαφ αποκτήθηκε την περασμένη σεζόν και παρόλο που το προηγούμενο διάστημα προπονήθηκε με τους Κυπελλούχους τον «έκοψε» ο Χρήστος Κόντης και τελικά οι δυο πλευρές συμφώνησαν κοινή συναινέσει για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Την περασμένη σεζόν ο 27χρονος μέσος μέτρησε 16 εμφανίσεις και προσέφερε στην πορεία προς την κατάκτηση του Κυπέλλου, καθώς έδωσε ασίστ στο γκολ του Μπόρχα Γκονθάλεθ στον πρώτο ημιτελικό με τον Λεβαδειακό.

Θυμίζουμε πως στα πλάνα του Χρήστου Κόντη δεν βρίσκεται ούτε ο Μάρκο Ράκονιατς, για τον οποίο απομένει να βρεθεί η φόρμουλα που θα αποχωρήσει από τον Όμιλο.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Ilija Vukotic.

O 27χρονος μέσος ήρθε στον ΟΦΗ τον περασμένο Σεπτέμβριο, φορώντας τα ασπρόμαυρα σε 16 αναμετρήσεις. Συνέβαλλε στην πορεία του ΟΦΗ μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (2025-26) και την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ στο διάστημα παραμονής του στην ομάδα μας ξεχώρισε για το ήθος και τον επαγγελματισμό του.

Ilija, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου! Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».