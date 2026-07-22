Ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ Ομάρ Ελ Καντουρί είναι κι επίσημα νέος τεχνικός της Κ19.

Ο Ομάρ Ελ Καντουρί επέστρεψε στον ΠΑΟΚ για ν' αναλάβει ως προπονητής πλέον την Κ19.

Η επιστροφή του ήταν γνωστή εδώ και καιρό και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ουσιαστικά την έναρξη της συνεργασίας με τον Ελ Καντουρί και το νέο τεχνικό επιτελείο:

«Νέα εποχή για την πρωταθλήτρια και κυπελλούχο Κ19 μας, με νέο τεχνικό επιτελείο παλιών γνώριμων, αλλά και “σταθερών” που επί σειρά ετών εκπαιδεύουν το μεγαλύτερο ηλικιακά τμήμα του PAOK Academy.

Ο Ομάρ Ελ Καντουρί, μετά από μια σπουδαία ποδοσφαιρική διαδρομή, με κορυφαίες στιγμές αυτές της πολυετούς παρουσίας του στον ΠΑΟΚ, επιστρέφει στην οικογένεια του συλλόγου από ένα νέο πόστο, με στόχο να συμβάλλει στην εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών του PAOK Academy και να μεταφέρει τις εμπειρίες και τη νοοτροπία του στις επόμενες γενιές.

Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Φακούντο Ντελγάδο, ο οποίος εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείο ως άμεσος συνεργάτης του. Οι δύο «νέοι» θα βρίσκονται υπό τη …σκέπη του αναλυτή και προπονητή Κωνσταντίνου Καβάκη, του γυμναστή Βασίλη Μπίλη, του προπονητή τερματοφυλάκων Μιχάλη Ψωμιάδη, του team manager Αλέξανδρου Αποστολόπουλου.

Η Κ19 μας, που την περασμένη σεζόν πήρε το double αήττητη, πάτησε γήπεδο για την προετοιμασία της νέας αγωνιστικής περιόδου στις 13.07 και θα συνεχίσει να προπονείται στο αθλητικό κέντρο της Σουρωτής μέχρι και τις 27 Ιουλίου, οπότε θα αναχωρήσει για τον Βώλακα της Δράμας.

Εκεί θα παραμείνει έως τις 4 Αυγούστου, θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια (Βώλακας, Δόξα Δράμας), ενώ γενικότερα μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος (29-30.08) η Κ19 έχει προγραμματίσει να δώσει άλλα τέσσερα φιλικά (ΠΑΟΚ Κρηστώνης, Παραλίμνι, Αγ. Νικόλαος, Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώνας).

Η φετινή Κ19 αφορά τις γενιές των 2008, 2009, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τρεις παίκτες γεννημένοι το 2007. Η ομάδα έχει μπροστά της τρεις διοργανώσεις, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο της Super League και το Youth League».

