ΠΑΟΚ: Επέστρεψε σε φουλ πρόγραμμα ο Σορετίρε και υπολογίζεται για Άντερλεχτ

Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λίσι, καθώς ο Σόλα Σορετίρε προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και τέθηκε ξανά στη διάθεσή του ενόψει των αναμετρήσεων με την Άντερλεχτ.

Με πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία επέστρεψε ο ΠΑΟΚ στις υποχρεώσεις του μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Ντιναμό Κιέβου, με τον Αλέσιο Λίσι να βλέπει τον Σόλα Σορετίρε να αφήνει πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Ο Αγγλονιγηριανός εξτρέμ συμμετείχε για πρώτη φορά σε ολόκληρο το πρόγραμμα της ομάδας, έχοντας ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του και πλέον υπολογίζεται κανονικά για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League απέναντι στην Άντερλεχτ.

Μάλιστα, ο Σορετίρε αναμένεται να συμπεριληφθεί στη λίστα που θα δηλώσει ο ΠΑΟΚ στην UEFA μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (31/7) για τις αναμετρήσεις της 6ης και της 13ης Αυγούστου.

Όσοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι της Πέμπτης ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής, ασκήσεις τελειωμάτων και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Στο ιατρικό δελτίο παραμένουν οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ, οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα έχουν ρεπό το Σάββατο, ενώ η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Κυριακής (09:30) στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.