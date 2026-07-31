Ο ΠΑΟΚ άνοιξε ξανά τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για όλο το κοινό, μετά την πρόκριση επί της Ντιναμό Κιέβου και ενόψει των αγώνων με την Άντερλεχτ.

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του με τον καλύτερο τρόπο το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου, έκανε το πρώτο βήμα προς τη League Phase του UEFA Europa League και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στις δύο αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ περνά στην επόμενη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Με την ολοκλήρωση της περιόδου ανανεώσεων για τους περσινούς κατόχους, από το πρωί της Παρασκευής (31/7) ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας προς το φίλαθλο κοινό.

Η τρίτη περίοδος πώλησης θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 17:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους του Δικεφάλου να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην Τούμπα για τη νέα σεζόν, ενώ όσοι ανανεώσουν το διαρκείας τους διατηρούν την προνομιακή τιμή που ίσχυε για τους περσινούς κατόχους.

Στο σχετικό μήνυμά της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ σε περιμένει.

Η 3η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 31.07 (10:00), και ολοκληρώνεται την Τρίτη 04.08 (17:00).

Ελεύθερη διάθεση νέων εισιτηρίων διαρκείας.

Ανανέωσε τη θέση σου στην προνομιακή τιμή των περσινών κατόχων.

Όλοι μαζί, είμαστε πιο δυνατοί».