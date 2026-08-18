Δοιρανλής: Η Κηφισιά συμφώνησε με τον Πανσερραϊκό για τη μεταγραφή
Παίκτης της Κηφισιάς πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Δοϊρανλής. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Πανσερραϊκό για την απόκτηση του Έλληνα χαφ.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ η συμφωνία είναι για αγορά και το deal προβλέπει πως τα Λιοντάρια θα διατηρήσουν 20% ποσοστό μεταπώλησης από το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο και θα τεθεί σύντομα στη διάθεσή του Σεμπάστιαν Λέτο. Πρόκειται για παίκτη που τον πιστεύουν πολύ στα Βόρεια Προάστια, καθώς μπορεί να προσφέρει πολύτιμα τρεξίματα στη μεσαία γραμμή και διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους χαφ του ρόστερ.
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Προέρχεται από γεμάτη σεζόν με 27 εμφανίσεις με την ομάδα των Σερρών, ενώ σκόραρε μια φορά.
Η μεταγραφική ενίσχυση της Κηφισιάς δεν θα σταματήσει εδώ, καθώς σε εξέλιξη είναι και η αναζήτηση του εκλεκτού στόπερ.
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