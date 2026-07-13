Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Ούγκο Σόουζα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Κηφισιά.

Η Κηφισιά είναι σε διαδικασία να διατηρήσει τον κορμό της ενόψει της νέας σεζόν. Η αρχή έγινε με την ανανέωση του MVP της περσινής σεζόν τον Χόρχε Πόμπο και στη συνέχεια αντάμειψε νεαρούς παίκτες με πρόωρες επεκτάσεις όπως ο Ρουκουνάκης και ο Πατήρας. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta από τους επόμενους που θα υπογράψουν νέο συμβόλαιο είναι ο Ούγκο Σόουζα.

Το συμβόλαιο του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού ολοκληρωνόταν στις 30 Ιουνίου, όμως το κλαμπ δεν τον αποχαιρέτησε και υπήρχε λόγος. Οι δύο πλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις και εν τέλει αποφάσισαν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Η παρουσία του 34χρονου στο ρόστερ θα προσφέρει τόσο εμπειρία στα στόπερ όσο και προσωπικότητα στα αποδυτήρια, δύο παράγοντες που οδήγησαν στην παραμονή του για ακόμα μια χρονιά.

Ο Σόουζα ήταν βασικός στο πλευρό του νυν τεχνικού διευθυντή του συλλόγου, Αλμπέρτο Μποτία, τη χρονιά της δεύτερης ανόδου στη Super League, ενώ την περασμένη σεζόν συνέβαλε στην επίτευξη του στόχου της παραμονής, όντας από τις βασικές επιλογές του Σεμπάστιαν Λέτο.

Με την ανανέωση του Σόουζα, την παραμονή του Πέτκοφ (δεσμευόταν ήδη με συμβόλαιο) και τις προσθήκες των Ντε Λουίς και Καλοσκάμη η Κηφισιά κλείνει σε αυτή τη φάση, πριν την έναρξη του βασικού σταδίου προετοιμασίας, την τετράδα των κεντρικών της αμυντικών του ρόστερ.

Από την άλλη εκτός από τις ανανεώσεις και τις μεταγραφές έχουμε και κάποιες αναμενόμενες αποχωρήσεις. Όπως διαβάσατε στο Gazzetta ο Διαμαντής Χουχούμης θα συνεχίσει στην Athens Kallithea, ενώ ο Γιάννης Νικοπολίδης έχει ήδη λύσει το συμβόλαιο του και θα μετακομίσει στην Τρίπολη, όπου θα ενταχθεί στον Αστέρα Β' AKTOR.