Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά επισημοποίησε τη μεταγραφή του Βαγγέλη Μαγκανά, ο οποίος είναι μέλος του ρόστερ από την αρχή της προετοιμασίας.

Ο Βαγγέλης Μαγκανάς είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς. Πρόκειται για 23χρονο χαφ που έχει αποκτηθεί εδώ και πολλές εβδομάδες, όντας μέλος του ρόστερ από την αρχή της προετοιμασίας, όμως αναμενόμενα η απόκτηση του πήρε επίσημη μορφή.

Ο ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε προοριζόμενος ως συμπληρωματική λύση για την προετοιμασία, όμως με τη δουλειά που έκανε και την εικόνα του σε προπονήσεις και φιλικά κέρδισε επάξια την εμπιστοσύνη του Σεμπάστιαν Λέτο και μαζί τον «χώρο» του στο ρόστερ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Βαγγέλη Μαγγανά, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Γεννημένος στις 17 Οκτωβρίου 2003, ο Βαγγέλης Μαγγανάς ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΟ Κερατέας, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Καισαριανής. Την περσινή αγωνιστική περίοδο βρισκόταν στον Σαρωνικό Αναβύσσου.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».