Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Άρη επί του ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη με 2-1

Ο Άρης έκανε το 2Χ2 στην τρέχουσα Stoiximan Super League και έβαλε τέλος στο «άχαστο» σερί του ΟΦΗ, καθώς επικράτησε των Κυπελλούχων στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-1.

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 3ο λεπτό. Λάθος πάσα του Ντίκμαν, ο Ράσιτς με το κεφάλι έβγαλε τετ α τετ τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα και συνόδευσε την επιστροφή του στους Κίτρινους με γκολ.

Στο 68' οι γηπεδούχοι διπλασίασαν το προβάδισμα τους. Ο Χριστογεώργος βγήκε να απομακρύνει με το κεφάλι μια βαθιά μπαλιά προς τον Μιρ, η μπάλα στρώθηκε στον Κουαμέ, ο οποίος με υπέροχο σουτ έστειλε την μπάλα σε κενή από τερματοφύλακα εστία για το 2-0.

Στο 86ο λεπτό ο διαιτητής Παπαπέτρου, έπετα από παρέμβαση του VAR, έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ανδρούτσου στον Κουαμέ. Ο Ράσιτς ανέλαβε την εκτέλεση και ο Χριστογεώργος τον νίκησε.

Στο 90+4' ο ΟΦΗ μείωσε το σκορ, με εκτελεστή τον Κόντρο, στο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα. Ο Αποστολάκκης έκανε το γύρισμα, ο Βόσνιος αφού κοντρόλαρε εκτέλεσε με άψογο σουτ στην κίνηση και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Τα highlights του Άρης - ΟΦΗ