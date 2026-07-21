ΑΕΚ: «Η Σέλτικ ρώτησε για Πενράις»

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ΑΕΚ: «Η Σέλτικ ρώτησε για Πενράις»

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Η Σέλτικ φέρεται να ψάχνεται για τη μεταγραφή του Πενράις.

Στη λίστα της Σέλτικ είναι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ Τζέιμς Πενράις. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει σε ποστάρισμα ο ρεπόρτερ Μπεν Τζέικομπς.

«Η Σέλτικ έχει ρωτήσει για τον Τζέιμς Πενράις ως επιλογή για να στηρίξει τον Κίραν Τίρνι την επόμενη σεζόν», έγραψε ο ρεπόρτερ.

Ο Πενράις, ο οποίος αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Χαρτς έχει συμβόλαιο έως το 2028 με την ΑΕΚ και στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα μέτρησε 33 συμμετοχές κι 1 γκολ.

 

@Photo credits: INTIME
     

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