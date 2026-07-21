ΑΕΚ: «Η Σέλτικ ρώτησε για Πενράις»
Στη λίστα της Σέλτικ είναι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ Τζέιμς Πενράις. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει σε ποστάρισμα ο ρεπόρτερ Μπεν Τζέικομπς.
«Η Σέλτικ έχει ρωτήσει για τον Τζέιμς Πενράις ως επιλογή για να στηρίξει τον Κίραν Τίρνι την επόμενη σεζόν», έγραψε ο ρεπόρτερ.
Understand Celtic have inquired about James Penrice as an option to support Kieran Tierney next season.🍀 pic.twitter.com/YLstrCb1LU— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2026
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Ο Πενράις, ο οποίος αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Χαρτς έχει συμβόλαιο έως το 2028 με την ΑΕΚ και στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα μέτρησε 33 συμμετοχές κι 1 γκολ.
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