Η Σέλτικ φέρεται να ψάχνεται για τη μεταγραφή του Πενράις.

Στη λίστα της Σέλτικ είναι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ Τζέιμς Πενράις. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει σε ποστάρισμα ο ρεπόρτερ Μπεν Τζέικομπς.

«Η Σέλτικ έχει ρωτήσει για τον Τζέιμς Πενράις ως επιλογή για να στηρίξει τον Κίραν Τίρνι την επόμενη σεζόν», έγραψε ο ρεπόρτερ.

Ο Πενράις, ο οποίος αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Χαρτς έχει συμβόλαιο έως το 2028 με την ΑΕΚ και στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα μέτρησε 33 συμμετοχές κι 1 γκολ.