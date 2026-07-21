Μόνο τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί η παραχώρηση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς από την ΑΕΚ στη ΛΑΣΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς.

Λύση με την περίπτωση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς είχε βρει η ΑΕΚ καθώς οι κιτρινόμαυροι βρίσκονταν σε προχωρημένες επαφές με τη ΛΑΣΚ για τον δανεισμό του 27χρονου Αυστροκροάτη χαφ στην αυστριακή ομάδα.

Πλέον έχουν διευθετηθεί σχεδόν όλες οι λεπτομέρειες και έχει κλείσει ο δανεισμός του «Λιούμπι» στην αυστριακή ομάδα, η οποία τη σεζόν που μας πέρασε κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Στη συμφωνία έχει μπει και μια οψιόν αγοράς από τη ΛΑΣΚ το επόμενο καλοκαίρι και πλέον απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί η συμφωνία.

Ο Λιούμπισιτς, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029, ανήκει στην Ένωση από τον Ιανουάριο του 2024 όταν είχε αποκτηθεί από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ έναντι 4 εκατ. ευρώ.

Η ΑΕΚ ήταν ανοικτή για την παραχώρησή του καθώς ο 27χρονος χαφ δεν θα ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και έτσι ο «Λιούμπι» θα συνεχίσει τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο στην πρωταθλήτρια Αυστρίας.

Ο Λιούμπισιτς έχει πραγματοποιήσει 68 συμμετοχές με την ΑΕΚ, με 10 γκολ και οκτώ ασίστ, ενώ στο αυστριακό κλαμπ θα βρει τον πρώην προπονητή του στη Σεντ Πέλτεν, Ντίετμαρ Κίχμπαουερ.