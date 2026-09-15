ΑΕΚ: Ο Κάιρινεν στην κορυφαία ενδεκάδα της περσινής σεζόν στην Τσεχία

ΑΕΚ: Ο Κάιρινεν στην κορυφαία ενδεκάδα της περσινής σεζόν στην Τσεχία

Newsroom
ΑΕΚ: Ο Κάιρινεν στην κορυφαία ενδεκάδα της περσινής σεζόν στην Τσεχία

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Διάκριση για τον Κάαν Κάιρινεν της ΑΕΚ καθώς ο Φινλανδός μέσος ψηφίστηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της περσινής σεζόν στην τσεχική λίγκα με τη φανέλα της Σπάρτα Πράγας.

Ένας από τους καλύτερους παίκτες της περσινής σεζόν στην Τσεχία ήταν ο Κάαν Κάιρινεν, ο οποίος από το καλοκαίρι ανήκει στην ΑΕΚ.

Ο 27χρονος Φινλανδός χαφ, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τη Σπάρτα Πράγας στην ΑΕΚ το καλοκαίρι, ψηφίστηκε στην κορυφαία ενδεκάδα στην Τσεχία από τον Σύνδεσμο των Ποδοσφαιριστών για την περσινή σεζόν με τη φανέλα της Σπάρτα.

«Τιμή μου που επιλέχθηκα για την καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν 2025/26», έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram ο Κάιρινεν, ο οποίος πέρυσι σε 32 εμφανίσεις στο τσεχικό πρωτάθλημα είχε ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Κάιρινεν

@Photo credits: INTIME
     

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