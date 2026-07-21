Η Μπερ Σεβά έκανε πράξη τις διαθέσεις της με τον Κινγκς Κάνγκουα που απασχολεί την ΑΕΚ να ξεκινάει στο αρχικό σχήμα της ισραηλινής ομάδας στο ματς με τη Βίκινγκουρ.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ έγινε λόγος για το τι ισχύει με την περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα και την ΑΕΚ για το γεγονός ότι το όνομα του συνεχίζει να απασχολεί την ΑΕΚ, η οποία ωστόσο δουλεύει κι άλλες περιπτώσεις χαφ πέρα από εκείνη του 27χρονου μέσου της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Αυτό που αναμενόταν με ενδιαφέρον το βράδυ της Τρίτης ήταν αν ο Κάνγκουα θα αγωνιζόταν με την Μπερ Σεβά στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Και το όνομα του 27χρονου χαφ βρίσκεται στην ενδεκάδα της ισραηλινής ομάδας που ανακοινώθηκε.

Αυτό σημαίνει πως αυτόματα ο Κάνγκουα δεν έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί με άλλη ομάδα πριν τη League Phase της διοργάνωσης, συνεπώς δεν θα μπορεί να παίξει με τη φανέλα της ΑΕΚ στα play offs του Champions League σε περίπτωση που προχωρούσε η υπόθεση της μεταγραφής του.

