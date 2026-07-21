Ο Κρίστοφερ Νούνιες θ' αποκτηθεί δανεικός με οψιόν αγοράς από τον Ατρόμητο.

Τα τυπικά απομένουν στον Ατρόμητο για την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιες.

Ο 28χρονος (8/12/97) μέσος έρχεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ατρόμητο. Θα έρθει δανεικός για έναν χρόνο με οψιόν αγοράς.

Για τον δανεισμό, ωστόσο, χρειάστηκε να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Καρταχίνες έως το καλοκαίρι του 2028, αφού έληγε το 2027 κι αυτό για να εξασφαλιστεί η ομάδα του και να μην μείνει ελεύθερος, αν δεν τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι η ομάδα του Περιστερίου. Ο παίκτης αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα, όπως ανέφερε και ρεπόρτερ από την Κόστα Ρίκα.

EXCL: Christopher Núñez es nuevo jugador del Atromitos de Grecia a préstamo por un año con opción de compra. 🇬🇷



Pero brumosos, no todo es malo. El jugador renovó un año más con el club, esto para blindarlo en caso de regresar al país. 💙🤍



Mañana viaja. pic.twitter.com/v4bgaMkblX July 20, 2026

Ο Νούνιες αναδείχθηκε στην Καρταχίνες και τη σεζόν που πέρασε μέτρησε 35 ματς με 6 γκολ και 3 ασίστ. Ο Νούνιες, ο οποίος μετράει 15 ματς με την εθνική ομάδα της πατρίδας του έχει συνολικά 186 αγώνες με την Καρταχίνες, ενώ πέτυχε 25 γκολ κι έδωσε 15 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2021 ήρθε στην Ελλάδα για τη Λαμία και με την ομάδα της Φθιώτιδας είχε 116 παιχνίδια με 5 γκολ και 4 ασίστ. Ο Ατρόμητος, λοιπόν, θα γίνει η τρίτη ομάδα στην καριέρα του.