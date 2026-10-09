Αστέρας Τρίπολης: Χωρίς Σίλβα και Ριέρα κόντρα στον Ατρόμητο
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την ερχόμενη αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ατρόμητο στην Τρίπολη, στην οποία θα διεκδικήσει το πρώτο τρίποντο της σεζόν στη Super League.
Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Τζόρνταν Σίλβα και Αντριάν Ριέρα. Από την άλλη στην αποστολή επέστρεψε ο Xατζηεμμανουήλ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
Αξιοσημείωτο, πως ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης προπονείται σε φουλ ρυθμούς και πλέον είναι καθαρά στο χέρι του προπονητή του το πότε θα πάρει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στην τρέχουσα σεζόν.
H αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Κριάρας, Xατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Κώτσιρας, Μέντεθ, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.