Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Ατρόμητο (10/10, 19:30). Εκτός Σίλβα και Ριέρα, επέστρεψε ο Xατζηεμμανουήλ.

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την ερχόμενη αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ατρόμητο στην Τρίπολη, στην οποία θα διεκδικήσει το πρώτο τρίποντο της σεζόν στη Super League.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Τζόρνταν Σίλβα και Αντριάν Ριέρα. Από την άλλη στην αποστολή επέστρεψε ο Xατζηεμμανουήλ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Αξιοσημείωτο, πως ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης προπονείται σε φουλ ρυθμούς και πλέον είναι καθαρά στο χέρι του προπονητή του το πότε θα πάρει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στην τρέχουσα σεζόν.

H αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Κριάρας, Xατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Κώτσιρας, Μέντεθ, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρες