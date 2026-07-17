Ατρόμητος: Ενδιαφέρον για Νούνιες σύμφωνα με τους Κοσταρικανούς
Ο Κρίστοφερ Νούνιες ήταν από τους παίκτες που είχαν εντυπωσιάσει με τη φανέλα της Λαμίας στα 3,5 χρόνια που αγωνίστηκε στη χώρα μας καθώς είχε 116 παιχνίδια με πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Από τον Γενάρη του 2025, ο ίδιος επέλεξε τον επαναπατρισμό του στην Κόστα Ρίκα και την επιστροφή στη Καρταχίνες, ομάδα από όπου ξεκίνησε και την ποδοσφαιρική του καριέρα.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένεθ, ο 28χρονος χαφ βρίσκεται στη λίστα του Ατρομήτου προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Το συμβόλαιο του ίδιου εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι, με τους Περιστεριώτες να θέλουν να τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, με τον ποδοσφαιριστή να είναι θετικός για δεύτερη θητεία στην Ελλάδα.
EXCL: El Atromitos de Grecia está interesado en Christopher Núñez, quieren un préstamo por un año.— Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) July 16, 2026
El jugador quiere el movimiento y esperan cerrarlo pronto. Es un equipo histórico en Grecia. 🇬🇷 pic.twitter.com/eaqWaGTZs9
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