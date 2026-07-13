Σπανός: «Προτεραιότητα ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ»

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Ατρόμητου, Γιώργος Σπανός, μίλησε στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης του συλλόγου.

Ο Γιώργος Σπανός στις δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο πλαίσιο της πρώτης προπόνησης και συγκέντρωσης του Ατρόμητου στάθηκε σε αρκετά θέματα. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι «ξεκινάμε πάντα με αιαιοδοξία. Ευελπιστούμε ότι θα βάλουμε τις βάσεις για μία πετυχημένη χρονιά. Πάντα οι στόχοι του Ατρόμητου είναι το 5-8 και να πάμε όσο πιο μακριά στο Κύπελλο».

Στην συνέχεια σε επίπεδο στόχευσης αλλά και για τις μεταγραφές της ομάδας του Περιστερίου επισήμανε: «Ήταν ορατή η βελτίωση με τον κ. Κέρκεζ. Ο κ. Κέρκεζ έχει βάλει τις βάσεις και την ταυτότητα. Από εκεί και πέρα όσο είναι ανοιχτή η μεταγραφική αγορά είμαστε μέσα και θέλουμε να καλύψουμε με ποιοτικές προσθήκες τις ελλείψεις μας.

Είμαστε σε επαφές. Προτεραιότητα είναι η θέση του φορ, του οκταριού (χαφ) και ενός στόπερ. Σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλες ελλείψεις θα προύψουν και ανάλογα και με τις εισηγήσεις του προπονητή θα δούμε. Δεν μπορώ να πω ονόματα αλλά μέχρι να φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο στην Πολωνία θα έχουν κλείσει αυτοί οι στόχοι».

Κατά τα άλλα είπε για:

Το Κύπελλο: Σαφώς όμως στο Κύπελλο ομάδες που λίγο πολύ είμαστε στο ίδιο επίπεδο με κάποιες ευνοϊκές κληρώσεις και με το να βγάλεις έναν μεγάλο αντίπαλο έξω νομίζω είναι ένας εφικτός στόχος. Το έχει δείξει στο παρελθόν ο Ατρόμητος.

Το ιδιοκτησιακό: Το έχω πει εδώ και 3 χρόνια αλλά δεν έχεικ βρεθεί κάποιος κατάλληλος για να έρθει για την επόμενη μέρα. Έχω πει ότι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που είμαι στον σύλλογο θα κάνω το καλύτερο για να είναι ο Ατρόμητος ανταγωνιστικός, υγιής και πάνω απ' όλα να δίνουμε χαρά στον κόσμο. Μπορεί να είμαστε ένα μικρό γαλατικό χωριό αλλά έχουμε κάποιο κόσμο πιστό που πρέπει να το δίνουμε χαρά. Έχουμε κάνει έργα αναβάθμισης στο προπονητικό και από τον Σεπτέμβριο θα ανακοινώσουμε έργα και στο γήπεδο.

Την θέση του για τις εκλογές της Λίγκας: Δεν πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Έχουμε μία δεδομένη θέση. Είναι στενάχωρο να έχουμε ένα ΔΣ χωρισμένο. Να βγάλει η Σούπερ Λιγκ ένα άτομο κοινής αποδοχής και να προχωρήσουμε μπροστά. Οι ψηφοφορίες του 7-7 δεν κάνουνε καλό. Να βρούμε το πρόσωπο της κοινής αποδοχής.

Το μήνυμά του προς τον κόσμο: Στον κόσμο θέλω να πω να είναι μαζί μας όπως το κάνει πάντα. Πέρυσι είχαμε έναν πολύ κακό γύρο αλλά ήταν δίπλα μας. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.