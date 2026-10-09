Η αποστολή του Ατρομήτου για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League (10/10, 19:30).

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την ερχόμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Με την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης, ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση του Σαββάτου (10/10, 19:30).

Από αυτήν απουσιάζουν ο Κρίστοφερ Νούνιες και ο Γιώργος Τζοβάρας, που επέστρεψαν κανονικά στις προπονήσεις, αλλά είναι ανέτοιμοι από πλευράς φυσικής κατάστασης, και ο Λευτέρης Λύρατζης, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα όλη την εβδομάδα και αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις εντός των επόμενων ημερών.

Άρρωστος είναι ο Βασίλης Αθανασίου και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

H αποστολή του Ατρομήτου

Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Γκαρσία, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Σερζίνιο, Οφόρι, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης.