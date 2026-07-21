Κάνγκουα: ΑΕΚ - Τι ισχύει με την υπόθεσή του και την Μπερ Σεβά
Η περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα παραμένει σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που έχει επιβεβαιωθεί, μέσα σε εκείνες που ασχολείται η ΑΕΚ, αλλά δεν υπήρχε οριστικό deal έως και σήμερα, τη στιγμή που εξετάζονται προφανώς και άλλες περιπτώσεις από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα.
Σύμφωνα με τα τελευταία νέα και όσα προκύπτουν και από την ΑΕΚ, δεν τίθεται θέμα απόσυρσης από τη συμφωνία στην οποία δεν είχαν φτάσει (παρά μόνο για τους Ισραηλινούς) οι κιτρινόμαυροι με την Μπερ Σεβά.
Τη στιγμή μάλιστα που είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο ακόμη και αν αγωνιστεί απόψε ο 27χρονος διεθνής άσος από τη Ζάμπια να εξακολουθεί να απασχολεί την πρωταθλήτρια.
Από την πλευρά του ο Κάνγκουα έχει πιέσει αρκετά την ισραηλινή ομάδα να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ, με τα Μέσα στο Ισραήλ να τονίζουν ότι είχε νέα επικοινωνία με την πρόεδρο της Μπερ Σεβά, Αλόνα Μπαρκάτ, στην οποία επανέλαβε την επιθυμία του.
Ο 27χρονος χαφ είναι με την αποστολή της Μπερ Σεβά στην Ισλανδία για το αποψινό ματς με τη Βίκινγκουρ και όπως είναι γνωστό, σε περίπτωση που αγωνιστεί, δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει με άλλη ομάδα στα προκριματικά και στα play offs της διοργάνωσης.
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