Ο Κινγκς Κάνγκουα βρίσκεται με την αποστολή της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Ρέκιαβικ ενόψει του αγώνα με τη Ρέκιαβικ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μπορεί νωρίτερα στο Ισραήλ να υποστήριζαν πως η ΑΕΚ και η Χάποελ Μπερ Σεβά είναι κοντά σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, όμως μέχρι στιγμής οι δυο πλευρές δεν έχουν φτάσει σε οριστικό deal και συνεπώς υπάρχει αναμονή για την έκβαση της υπόθεσης.

Tην ώρα που τα δυο κλαμπ βρίσκονται σε επαφές για τον 27χρονο χαφ οι πρωταθλητές Ισραήλ έχουν μπροστά τους ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι. Η Χάποελ θα φιλοξενηθεί το βράδυ της Τρίτης (21/7, 22:00) από τη Βίκινγκουρ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον μέσο από τη Ζάμπια να βρίσκεται κανονικά με τους συμπαίκτες του στο Ρέκιαβικ.

Μάλιστα δημοσιεύματα από το Ισραήλ υποστηρίζουν πως ο MVP του περασμένου πρωταθλήματος της χώρας τους αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στους Ισλανδούς από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών.

Όσο για το τι ισχύει εφόσον ο Κάνγκουα αγωνιστεί κόντρα στη Βίκινγκουρ; Ο κανονισμός της UEFA είναι ξεκάθαρος και αναφέρει πως ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να παίξει σε διοργάνωση της UEFA με διαφορετική ομάδα μόνο από τη φάση της League Phase και μετά.

Συνεπώς εφόσον ο Κάνγκουα κάνει συμμετοχή ενάντια στη Βίκινγκουρ τότε εφόσον αποκτηθεί από την Ένωση δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ματς των Play Offs του Champions League που θα δώσουν οι πρωταθλητές και θα έχει δικαίωμα ευρωπαϊκής συμμετοχής από τη League Phase και μετά.

Θυμίζουμε πως από το Ισραήλ κάνουν λόγο για προσφορά του Δικεφάλου ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους και ότι στον ποδοσφαιριστή δίνεται συμβόλαιο περίπου 800.000 ευρώ, χωρίς τα μπόνους.

Ο σχετικός κανονισμός της UEFA

«Ένας ποδοσφαιριστής δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί στο UEFA Champions League, στο UEFA Europa League ή στο UEFA Conference League για περισσότερους από έναν συλλόγους μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

Κατ’ εξαίρεση, κάθε ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στον πρώτο, δεύτερο ή τρίτο προκριματικό γύρο ή στα play-offs του UEFA Champions League, του UEFA Europa League ή του UEFA Conference League δικαιούται να αγωνιστεί στο UEFA Champions League, στο UEFA Europa League ή στο UEFA Conference League για άλλον σύλλογο από τη φάση της League Phase και μετά».