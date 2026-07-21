Πιέζει συνεχώς ο Κάνγκουα: «Είπε στην πρόεδρο της Μπερ Σεβά ότι θέλει να πάει στην ΑΕΚ»

Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα στην ΑΕΚ, με τον 27χρονο μέσο της Μπερ Σεβά να μεταφέρει στην πρόεδρο της ισραηλινής ομάδας ότι η επιθυμία του είναι να πάρει μεταγραφή.

Το σίριαλ της υπόθεσης του Κινγκς Κάνγκουα στην ΑΕΚ κορυφώνεται καθώς η Χάποελ Μπερ Σεβά δεν έχει κάνει αποδεκτή την πρόταση της Ένωσης, παρά το γεγονός ότι έχει αγγίξει τα «θέλω» της ισραηλινής ομάδας.

Η Μπερ Σεβά αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και στις τάξεις της φαίνονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν τον 27χρομο μέσο από τη Ζάμπια στο πολύ σημαντικό για αυτούς παιχνίδι.

Αυτό, ωστόσο, δεν θα επιτρέψει στη συνέχεια στον Κάνγκουα να είναι διαθέσιμος για την ΑΕΚ στα play off του Champions League εφόσον προχωρήσει η υπόθεση για την Ένωση. Κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη μεταγραφή.

«Ο Κάνγκουα μίλησε με την πρόεδρο της Μπερ Σεβά»

Από την πλευρά του ο Κάνγκουα συνεχίζει να πιέζει για να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ και όπως αναφέρουν στο Ισραήλ είχε επικοινωνία με την πρόεδρο της Μπερ Σεβά, Αλόνα Μπαρκάτ στην οποία κατέστησε σαφές ξανά ότι θέλει να μετακινηθεί στην ΑΕΚ.

Ήταν μια ακόμα μορφή πίεσης προς την ισραηλινή ομάδα μετά τις χθεσινές δηλώσεις που έβγαιναν από το περιβάλλον του, όπου τονιζόταν η επιθυμία του να προχωρήσει η πώλησή του στην ΑΕΚ.

Ο Ριμπάλτα είναι έτοιμος ό,τι κι αν προκύψει

Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι πάντα έτοιμος και έχει δουλέψει παράλληλα διάφορες υποθέσεις για την ενίσχυση του άξονα της μεσαίας γραμμής, κάτι που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προχωρήσει άλλη περίπτωση που κρατάει ενεργή.

Η ΑΕΚ στοχεύει άλλωστε να ενισχυθεί άμεσα στη μεσαία γραμμή μετά την πώληση του Πινέδα ενόψει και του δευτέρου σταδίου της προετοιμασίας που ξεκινάει την στο Άπελντορν της Ολλανδίας την Πέμπτη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει τουλάχιστον μια προσθήκη.