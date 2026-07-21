Παναθηναϊκός: Πήρε τον ταλαντούχο φορ Δημήτρη Λαζαρίδη
Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει δικό του κάθε ελληνόπουλο που ξεχωρίζει και σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο Δημήτρης Λαζαρίδης. Ο 15χρονος επιθετικός αποκτήθηκε από το τριφύλλι και τις επόμενες μέρες θα υπογράψει κι επαγγελματικό συμβόλαιο. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του νεαρού επιθετικού Δημήτρης Λαζαρίδη στις ακαδημίες της ομάδας. Ο Λαζαρίδης αναμένεται να υπογράψει μάλιστα και το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Ο Δημήτρης Λαζαρίδης γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία 6 ετών στην Ακαδημία Παθιακάκη. Το 2021 εντάχθηκε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Την περασμένη σεζόν σημείωσε 19 γκολ στη Super League Κ15.
Η οικογένεια του Παναθηναϊκού καλωσορίζει τον Δημήτρη και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».
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