Η Ελλάδα παλεύει με Τσεχία και Πολωνία για τη 10η θέση στην κατάταξη της 5ετίας της UEFA και το πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί και οι πέντε ομάδες να μπουν σε League Phase.

Η Ελλάδα ξεκίνησε με δύο νίκες από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κόντρα σε Ντιναμό Κιέβου και Πάκσι αντίστοιχα και την επόμενη εβδομάδα θα ριχτεί στη μάχη και ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τη Ναϊμέγκεν.

Το Football Meets Data, το οποίο εξειδικεύεται σε αναλύσεις στις διοργανώσεις της UEFA και υπολογίζει με μαθηματικά την κατάταξη χωρών, αλλά και ομάδων, αναφέρεται στο πλεονέκτημα της Ελλάδας, έναντι της Τσεχίας και την Πολωνία για την κατάληψη της 10ης θέσης.

Αυτό είναι ότι εκτός από ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΟΦΗ, που έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase δίνουν πολλές πιθανότητες και σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό να είναι σε League Phase. Οποιασδήποτε διοργάνωσης. Αυτό εκτός από έσοδα για τους ελληνικούς συλλόγους, σημαίνει φυσικά και βαθμούς για τη χώρα.

«Τσεχία, Πολωνία, Ελλάδα είναι οι τρεις κύριοι ανταγωνιστές για την 10η θέση στην 5ετή κατάταξη χωρών της UEFA.

Η Ελλάδα υστερεί τώρα σε βαθμούς, αλλά βρίσκεται στην καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή για να στείλει 4 ή 5 ομάδες σε League Phase», τονίζεται αρχικά στο FMD. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα παίξει στη χειρότερη σε League Phase του Europa, το ίδιο ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ στη χειρότερη στη League Phase του Conference League.

Αναλυτικά και πόσες ομάδες προβλέπει για κάθε χώρα:

Τουλάχιστον 3 σύλλογοι:

Τσεχία (σίγουρα)

Ελλάδα (σίγουρα)

Πολωνία (68%).

Τουλάχιστον 4 σύλλογοι:

91% Ελλάδα

50% Τσεχία

21% Πολωνία

Όλοι οι 5 σύλλογοι:

38% Ελλάδα

5% Τσεχία

2% Πολωνία

Ουσιαστικά δίνει ελάχιστες πιθανότητες σε Τσεχία, Πολωνία για 5 ομάδες. Οι πιθανότητες να έχει η Ελλάδα 4 ομάδες αγγίζουν το 100%. Οι βαθμοί θα διαιρούνται δια 5, αλλά είναι διαφορετικό να παίζουν 2-3-4 για 5 ομάδες κι άλλο και οι 5 να παλεύουν και να παίρνουν βαθμούς.

Μένουν, λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για να μπουν σε League Phase. Οι πιθανότητες του Δικεφάλου να μπει σε μίνι πρωτάθλημα είναι 83% και του Παναθηναϊκού 46,5%. Κάτω από μισές για το τριφύλλι, αλλά οι πράσινοι έχουν (από)δείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν.