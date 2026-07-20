Ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν μίλησε για την απόφαση να έρθει στον Παναθηναϊκό και τους Ντε Φράι, Νίστρουπ, Κοτσόλη.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας και ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν στην πρώτη του συνέντευξη στο κανάλι του τριφυλλιού αναφέρθηκε στη συνύπαρξη με τον Στέφαν ντε Φράι.

Ο Φαν Ντρόνγκελεν στάθηκε και στη συνομιλία που είχε στον τεχνικό του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ, στον Κοτσόλη, αλλά και στον κόσμο της ομάδας. Αναφέρθηκε επίσης στο στυλ παιχνιδιού του.

Τα κυριότερα αποσπάσματα της συνέντευξης του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού:

«Ήταν μεγάλη τιμή για μένα όταν ήρθαν πρώτη φορά σ' επαφή μαζί μου. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πασίγνωστος σύλλογος στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, στην οικογένειά μου κι όταν ένας σύλλογος όπως ο Παναθηναϊκός έρχεται σ' επαφή μαζί σου τον ακούς. Έχω καλό προαίσθημα και θα δώσω τα πάντα για τον σύλλογο.

Ο Κοτσόλης ήταν σημαντικός στη διαπραγματεύσεις. Δεν ήταν μία εύκολη κίνηση να φύγω από τη Σαμσουνσπόρ, αλλά έρχομαι σε έναν φοβερό σύλλογο, σε μία καταπληκτική πόλη και ανυπομονώ να ξεκινήσω.

Πέρσι ήρθα ως αντίπαλος στο ΟΑΚΑ με τη Σαμσουνσπόρ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έναν χρόνο μετά θα έρθω εδώ. Ήταν γραφτό να γίνει.

Είχα μια συνομιλία και με τον προπονητή και μου είπε ότι έχει ένα προαίσθημα ότι με γνωρίζει πολλά χρόνια. Γνωρίζει έναν φίλο μου έναν Δανό παίκτη στη Σαμσουνσπόρ που μου έχει πει καλά λόγια. Είμαι χαρούμενος που θα δουλέψω υπό τις οδηγίες του. Είδα το φιλικό με τον Άγιαξ και μίλησα με ορισμένους παίκτες. Πιστεύω ότι παίζει επιθετικά, να πιέζουμε ψηλά, να έχουμε την κατοχή.

Είναι κάτι ξεχωριστό για μένα που θα παίξω με τον Ντε Φράι. Πριν έρθω είχα αρκετές συζητήσεις μαζί του, διότι έχει εμπειρία σε υψηλό επίπεδο και μπορεί να με διδάξει πολλά πράγματα. Δεν του αρέσει να μιλάω πολύ για εκείνον. Είναι σεμνός κι ανυπομονεί κι αυτός να παίξουμε μαζί. Θα είναι ίσως πιο εύκολο να έχω έναν συμπατριώτη δίπλα μου.

Είμαι αριστεροπόδαρος, όπως σε έναν επιθετικό αρέσει να σκοράρει, έτσι κι εγώ κάνω τα πάντα για να προστατεύσω την εστία μου. Προσπαθώ να καθοδηγώ την ομάδα από τα μετόπισθεν. Δεν είμαι σούπερ σταρ, αλλά μέρος της ομάδας. Είμαι ταπεινός αμυντικός.

Ο Παναθηναϊκός μάχεται για τους τίτλους σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Θα κάνω τα πάντα να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει και επιτυχία σημαίνει τρόπαια.

Πάμε Παναθηναϊκέ»

Δείτε στο βίντεο όλα όσα είπε ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν