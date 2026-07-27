Μετά τον Ολυμπιακό στο Βέλγιο και την Αλγερία μπλέκουν και τον Παναθηναϊκό για τον Γιασίν Τιτραουί.

Ο Γιασίν Τιτραουί, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στο Βέλγιο δεν απασχολεί μόνο τον Ολυμπιακό, αλλά και τον Παναθηναϊκό.

«Ο Παναθηναϊκός θέλει ν' αποκτήσει τον Τιτραουί», γράφουν στην Αλγερία, ενώ οι Βέλγοι μιλάνε για πρόταση του Ολυμπιακού.

«Ο Γιασίν Τιτραουί προσελκύει ενδιαφέρον από το εξωτερικό: Η Σπόρτινγκ Σαρλερουά έλαβε προσφορά για τον 23χρονο Αλγερινό, αλλά την απέρριψε», έγραψε το sudinfo.

Ο Γιασίν Τιτραουί μένει προς το παρόν στη Σαρλερουά, αλλά για πόσο καιρό ακόμα; Ο Αλγερινός μέσος προσελκύει ενδιαφέρον από το εξωτερικό και μάλιστα έχει φτάσει και μια προσφορά.

Ο Ολυμπιακός πράγματι έχει προσεγγίσει τη Σαρλερουά για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του Τιτραουί. Ο ελληνικός σύλλογος υπέβαλε προσφορά 7 εκατομμυρίων ευρώ στη διοίκηση της Σπόρτινγκ. Η προσφορά αυτή απορρίφθηκε από τις «Ζέβρες», που ελπίζουν να λάβουν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για τον 23χρονο παίκτη».

Ο Τιτραουί, όμως, σύμφωνα με ανάρτηση συμπατριώτη του, που αργότερα την έσβησε, έχει πρόταση κι από τον Παναθηναϊκό. Με τα δέκα εκατ. ευρώ, πάντως, που φέρονται να θέλουν οι Βέλγοι δύσκολα θα προκύψει κάτι.

𝗟𝗘 𝗣𝗔𝗡𝗔𝗧𝗛𝗜𝗡𝗔𝗜̈𝗞𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗨𝗛𝗔𝗜𝗧𝗘 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗘𝗥 𝗬𝗔𝗖𝗜𝗡𝗘 𝗧𝗜𝗧𝗥𝗔𝗢𝗨𝗜 ! 🇬🇷👀



Le joueur a reçu d’autres offres et plusieurs clubs s’intéressent à lui. La Grèce ne constituerait toutefois pas sa priorité. 🙅🏻‍♂️



(@IshaqChebli) pic.twitter.com/LK9Fw87Zcd — ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) July 27, 2026

Ο Τιτραουί γεννήθηκε στις 26/7/23, παίζει κυρίως 8άρι και στη Σαρλερουά είναι από το καλοκαίρι του 2024. Έχει έως τώρα 74 αγώνες, με 7 γκολ και 5 ασίστ. Πριν μετακομίσει στο Βέλγιο ήταν στην Παραντού και με την ομάδα της πατρίδας του είχε 86 παιχνίδια με 12 γκολ και 13 ασίστ.

Είναι διεθνής παίκτης με 5 συμμετοχές στην Αλγερία και ήταν στην αποστολή για το Μουντιάλ 2026, ωστόσο, δεν αγωνίστηκε σε κανένα ματς.

