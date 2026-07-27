Ο Μανώλης Σιώπης έλυσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Καραγκιουμρούκ.

Ο Μανώλης Σιώπης έπειτα από 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό αποτελεί κι επίσημα παρελθόν.

Ο 32χρονος (14/5/94) διεθνής μέσος ήρθε τον Γενάρη του 2025 στο τριφύλλι και πλέον δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ και επιστρέφει στην Τουρκία.

Θα παίξει στην Καραγκιουμρούκ, η οποία έχει τη βάση της στην Κωνσταντινούπολη και ήταν ένας σημαντικός λόγος που την επέλεξε. Ο Παναθηναϊκός την περασμένη σεζόν έδωσε στην ίδια ομάδα δανεικό τον Σέρβο αριστερό μπακ Φιλίπ Μλαντένοβιτς. Η Καραγκιουμρούκ να σημειωθεί ότι υποβιβάστηκε και θα παίξει στη δεύτερη κατηγορία.

Αυτός θα είναι ο τρίτος τουρκικός σύλλογος, τη φανέλα του οποίου θα φορέσει ο Σιώπης. Προηγήθηκαν Αλάνιασπορ και Τράμπζονσπορ.

Η ανακοίνωση του τριφυλλιού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμριούκ.

Ο Έλληνας διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές.

Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

Ο Παναθηναϊκός, όπως και με τον Τιν Γεντβάι, άφησε ουσιαστικά ελεύθερο τον Σιώπη και θα εξοικονομήσει τα χρήματα που θα έπρεπε να του δώσει για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου (έληγε το 2027) και τα οποία με την εφορία φυσικά ξεπερνούν το ένα εκατ.