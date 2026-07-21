Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συναινεί στη νέα ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης», προκειμένου ο Ολυμπιακός να προχωρήσει στην αναβάθμιση του γηπέδου.

Ο Ολυμπιακός θέλει μία νομοθετική ρύθμιση για να προχωρήσει στην αύξηση της χωρητικότητας του «Γ. Καραϊσκάκης» και γενικά στην αναβάθμιση του γηπέδου και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι συναινεί.

Στην ανακοίνωση της ΕΟΕ αναφέρεται: «H Oλομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου Ισίδωρου Κούβελου, ώστε η ΕΟΕ να παραστεί στη συζήτηση στη Βουλή και να συναινέσει στη νομοθετική ρύθμιση για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η ενημέρωση της Ολομέλειας έγινε από τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο στη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου, ο οποίος τόνισε ότι τις προσεχείς ημέρες πρόκειται να εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου που αφορά την επέκταση της παραχώρησης του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» στο σωματείο «Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.» για χρονικό διάστημα 49 ετών.

Η σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση θα επιτρέψει στον Ολυμπιακό να προχωρήσει, με δική του χρηματοδότηση, στην επέκταση και αναβάθμιση του γηπέδου με παράλληλη αύξηση της χωρητικότητας.

Το γήπεδο Καραϊσκάκη είχε παραχωρηθεί αρχικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στη συνέχεια στον Ολυμπιακό, με βάση τον νόμο 3130/2003, για χρονικό διάστημα 50 ετών, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Με τη νέα υπό επεξεργασία διάταξη αναγνωρίζεται για πρώτη φορά έμπρακτα η ιδιοκτησία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής επί του ακινήτου, η οποία καλείται να συναινέσει στην επέκταση της παραχώρησης. Παράλληλα, προβλέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό μόνιμου ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος που θα καταβάλλεται από τον Ολυμπιακό προς την ΕΟΕ για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Οι πόροι αυτοί θα διατίθενται αποκλειστικά για τη στήριξη της Ολυμπιακής προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και η συζήτηση για τα ανταλλάγματα θα διεξαχθεί μετά τη ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης.

Στο τέλος της συνεδρίασης, η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο κ. Ισίδωρο Κούβελο, τον Γενικό Γραμματέα κ. Στέφανο Χανδακά και τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Στέλιο Αγγελούδη να παραστούν κατά τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή και να εκπροσωπήσουν την ΕΟΕ.