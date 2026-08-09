Οι πλουσιότεροι ιδιοκτήτες ομάδων παγκοσμίως: Πάνω από τον Φλορεντίνο Πέρεθ ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Το Four Four Two δημοσίευσε τη λίστα με τους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων στον κόσμο, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να βρίσκεται αυτή, ξεπερνώντας μάλιστα τον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Η ιστοσελίδα Four Four Two δημιούργησε μία λίστα συγκεντρώνοντας τους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων στον κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτή και τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας και εφοπλιστής βρέθηκε στην 43η θέση της συγκεκριμένης λίστας, με την περιουσία του να αποτιμάται στα 4,5 δις ευρώ. Μάλιστα, ξεπέρασε τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος βρέθηκε μία θέση πίσω του, 44ος, με περιουσία 4,2 δις.

Το αγγλικό μέσο έγραψε κι ένα σχετικό κείμενο για κείνον.

«Είτε πρόκειται για έντονες διαμαρτυρίες προς τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε για την απόφαση του συλλόγου του να απαγορεύσει στον Γκάρι Νέβιλ τη χρήση της καμπίνας σχολιασμού στο «City Ground», τα πράγματα έχουν συνήθως έντονο ενδιαφέρον όταν ο Μαρινάκης βρίσκεται στο προσκήνιο. Το πάθος είναι στοιχείο που σίγουρα δεν του λείπει.

Γόνος μιας εξέχουσας ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας, ο Μαρινάκης αξιοποίησε τις βάσεις που έθεσε ο πατέρας του, μετατρέποντας την Capital Maritime & Trading Corp σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία και αναδεικνυόμενος σε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του διεθνούς εμπορίου. Έχει προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό του επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της ενέργειας, εδραιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Ελλάδας.

Η πρώτη του ενασχόληση με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε το 2010, όταν εξαγόρασε τον Ολυμπιακό. Έκτοτε, ο σύλλογος-κολοσσός επανέκτησε την κυριαρχία του εντός συνόρων, κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας σε συλλογικό επίπεδο (το Conference League του 2024) και συμμετείχε επανειλημμένα στη φάση των ομίλων του Champions League. Ο ίδιος έχει επενδύσει σημαντικά σε υποδομές, έχει διευρύνει την εμπορική εμβέλεια του συλλόγου και έχει προωθήσει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, η θητεία του δεν στερείται εντάσεων. Ο Μαρινάκης είναι γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα: οι αιφνίδιες αλλαγές προπονητών, η δημόσια κριτική για τη διαιτησία και άλλες συγκρούσεις αποτελούν μέρος της παρουσίας του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – έναν χαρακτήρα που έχουν γνωρίσει καλά και οι φίλαθλοι στην Αγγλία.

Το 2017, μετέφερε τη δυναμική και μαχητική του φύση στα Midlands, ολοκληρώνοντας την εξαγορά της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο στόχος του ήταν σαφής: η αναγέννηση ενός «κοιμώμενου γίγαντα». Μετά από χρόνια αστάθειας, η Φόρεστ απέκτησε ξαφνικά ισχυρή οικονομική στήριξη και έναν ιδιοκτήτη πρόθυμο να δράσει αποφασιστικά. Τα πρώτα χρόνια ήταν ταραχώδη – οι συχνές αλλαγές προπονητών και οι ασυνεπείς μεταγραφικές κινήσεις καθυστερούσαν την πρόοδο – αλλά το σημείο καμπής ήρθε με την πρόσληψη του Στιβ Κούπερ.

Με τη στήριξη των επενδύσεων του Μαρινάκη, η Φόρεστ πέτυχε την άνοδο το 2022, επιστρέφοντας στην Premier League μετά από απουσία 23 ετών. Η παραμονή στην κορυφαία κατηγορία αποδείχθηκε δύσκολη πρόκληση. Ο ίδιος προχώρησε σε επιθετικές δαπάνες για να διατηρήσει τη Φόρεστ ανταγωνιστική, αποκτώντας μεγάλο αριθμό παικτών σε μία μόνο μεταγραφική περίοδο. Κάποιες κινήσεις απέτυχαν παταγωδώς, ενώ άλλες στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Η σχέση του με τους προπονητές παραμένει εύφλεκτη – ιδιαίτερα με τον Νούνο, ο οποίος οδήγησε τη Φόρεστ στην Ευρώπη την προηγούμενη σεζόν, για να απολυθεί τελικά μόλις λίγα παιχνίδια μετά την έναρξη της νέας περιόδου. Ούτε ο διάδοχός του Άγγελος Ποστέκογλου άντεξε περισσότερο.

Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι η φιλοδοξία του Μαρινάκη. Το εμπορικό προφίλ της Φόρεστ έχει ενισχυθεί, τα έσοδα από τους αγώνες έχουν αυξηθεί και έργα υποδομής που παρέμεναν επί μακρόν στάσιμα έχουν προχωρήσει υπό την καθοδήγησή του».

Οι δέκα πλουσιότεροι ιδιοκτήτες