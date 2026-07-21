Ο Δημήτρης Γιαννούλης δεν βγήκε ποτέ από το κάδρο του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει να έχει πολλές πιθανότητες για τον διεθνή αριστερό μπακ.

Το σίριαλ Δημήτρης Γιαννούλης πλησιάζει στο τέλος του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις και ο διεθνής αριστερός μπακ θα καταλήξει στην επόμενη ομάδα του με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι οι δύο πιο ισχυροί υποψήφιοι.

Ο έμπειρος αριστερός μπακ με ύψος 1,78, ο οποίος γεννήθηκε στις 17/10/95, είναι γνωστό ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα, αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο δύο ετών ακόμα με την Άουγκσμπουργκ. Η γερμανική ομάδα έχει αποκτήσει τον Μπέρενς από τη Χόφενχαϊμ για το αριστερό άκρο της άμυνας, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ και είναι επίσης πρόθυμη να παραχωρήσει τον Γιαννούλη, αλλά με ένα ποσό τουλάχιστον κοντά σε αυτά που δαπάνησε για τον αντικαταστάτη του.

Ο ΠΑΟΚ έκανε την πρότασή του, που δεν έχει γίνει αποδεκτή από τους Γερμανούς και τηρεί στάση αναμονής. Ο Ολυμπιακός επίσης κατέθεσε τη δική του προσφορά στην Άουγκσμπουργκ. Πριν λίγο καιρό, ωστόσο, οι Πειραιώτες τόνισαν ότι αποσύρονται από την υπόθεση. Είναι μία τακτική που ακολουθούν πολλές φορές οι ομάδες για να πιέσουν καταστάσεις.

Έγκυρες πηγές, όμως, αναφέρουν ότι οι Πειραιώτες ποτέ δεν βγήκαν από το παιχνίδι για τον Γιαννούλη. Συνέχισαν τις προσεγγίσεις κι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητές τους να τον κάνουν δικό τους είναι πολλές. Ίσως αυτός να είναι κι ένας από τους λόγους που ο Ολυμπιακός δεν υλοποίησε τη μεταγραφή του Όσο από τη Σεβίλλη, ενώ φαινόταν να είναι πολύ κοντά. Τη στιγμή που ακόμα δεν έχει παραχωρηθεί ένας εκ των Ορτέγκα, Μπρούνο, αν κι αυτό φαντάζει θέμα χρόνου να γίνει.

Προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι το ακλόνητο φαβορί ή ότι έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες από τον ΠΑΟΚ. Παραμένει, ωστόσο, γερά στο κόλπο και μόνο έκπληξη δεν θα είναι να καταλήξει τελικά ο παίκτης στον Πειραιά, μετά τις τελευταίες επαφές.

Οι ερυθρόλευκοι μην ξεχνάμε ότι έχουν ανάγκη από ελληνικό στοιχείο. Επέστρεψε ο Φορτούνης, έρχονται παιδιά από την Ακαδημία, αλλά με την πιθανή αποχώρηση και του Τζολάκη, χρειάζονται Έλληνες ποιοτικοί κι έμπειροι ποδοσφαιριστές, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν εγκατέλειψε την περίπτωση του Γιαννούλη. Όπως και του Τσιμίκα. Αλλά για τη θέση του αριστερού μπακ φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει πιο πολύ αυτή του Κατερινιώτη παίκτη.