Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως ξεκίνησε η προετοιμασία για την Κ17 του Παναθηναϊκού, που κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα.

Εκκίνηση για την Κ17 του Παναθηναϊκού, που την περασμένη σεζόν πήγε μέχρι το τέλος του δρόμου και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Άλλος προπονητής, αφού ο Άγγελος Ζαζόπουλος προάχθηκε στην Κ19 και τις τύχες της ομάδας ανέλαβε ο Ηλίας Κολοβός.

Διαφορετικό και το ρόστερ, αφού αρκετοί παίκτες τον ακολούθησαν εκεί και κάποιοι ακόμη και στην πρώτη ομάδα. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει από τις 22 Αυγούστου μέχρι τις 31 στον Βελβεντό Κοζάνης.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η Κ17 του Παναθηναϊκού ξεκινά τη νέα σεζόν με υψηλές προσδοκίες, μετά και την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Πράσινοι, αφού ολοκλήρωσαν τα καθιερωμένα εργομετρικά τεστ, ξεκίνησαν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν. Στην τεχνική ηγεσία της ομάδας βρίσκεται πλέον ο Ηλίας Κολοβός, με άμεσο συνεργάτη τον Βαγγέλη Κωνσταντίνου. Προπονητής φυσικής κατάστασης θα είναι ο Θοδωρής Ποντίδης και προπονητής τερτματοφυλάκων ο Παναγιώτης Οικονόμου. Αναλυτής θα είναι ο Δημήτρης Κουτσούλης.

Το ρόστερ της Κ17 έχει ανανεωθεί σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, παραμένοντας όμως γεμάτο ταλέντο και πολλά υποσχόμενους παίκτες. Η τελική σύνθεση της ομάδας διαμορφώνεται σταδιακά, καθώς η προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τις 22 έως τις 31 Αυγούστου, η Κ17 θα βρίσκεται στο Βελβεντό Κοζάνης, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν, ο προπονητής της Κ17, Ηλίας Κολοβός, δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αναλαμβάνω την τεχνική ηγεσία της Κ17 του Παναθηναϊκού και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά με τα παιδιά. Από την πρώτη ημέρα στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα απαιτητικό και δημιουργικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κάθε ποδοσφαιριστής θα έχει την ευκαιρία να εξελίσσεται καθημερινά.

Σε αυτή την ηλικία το σημαντικότερο είναι να μπαίνουν οι σωστές βάσεις. Θέλουμε οι ποδοσφαιριστές μας να βελτιώνονται συνεχώς σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, να αποκτούν ποδοσφαιρική παιδεία, σωστή νοοτροπία και να κατανοούν τι σημαίνει να εκπροσωπείς τον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, επιδίωξή μας είναι να παρουσιάσουμε μια ομάδα με αγωνιστική συνέπεια, ένταση και ξεκάθαρη ταυτότητα, πάντα σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη φιλοσοφία της Ακαδημίας και της πρώτης ομάδας. Αν στο τέλος της σεζόν οι ποδοσφαιριστές μας έχουν κάνει ουσιαστικά βήματα προόδου και είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την επόμενη πρόκληση, τότε θα έχουμε πετύχει τον βασικό μας στόχο.»

Καλή αγωνιστική σεζόν σε όλα τα παιδιά, με υγεία και πολλές επιτυχίες!