Παναθηναϊκός: Ο Ντεόσα μετακομίζει στη Βραζιλία
Ο Παναθηναϊκός με τη Βάσκο ντα Γκάμα και τη Χαλ ήταν μερικοί από τους μνηστήρες για τον Νέλσον Ντεόσα. Ο 26χρονος Κολομβιανός μέσος της Μπέτις ήταν στη λίστα του τριφυλλιού και ο Νίκος Αθανασίου είχε αναφερθεί στους Galacticos στον λόγο που φεύγει από την ισπανική ομάδα.
Τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ αναφέρουν πλέον ότι απομένουν τα τυπικά, ώστε ο Ντεόσα να μετακομίσει στη Βραζιλία για λογαριασμό της Βάσκο.
Η Μπέτις απέκτησε τον Ντεόσα το καλοκαίρι του 2025 από τη Μοντερέι, έναντι 11,7 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη δεύτερη πιο ακριβή πώληση του μεξικανικού συλλόγου και συνάμα την 9η πιο ακριβή αγορά της Μπέτις.
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Ο 26χρονος Κολομβιανός μέσος έπαιξε τη σεζόν που πέρασε σε 33 ματς και είχε μία ασίστ σε 1.500 λεπτά.
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O que falta para Deossa fechar com o Vasco? No #TáOn, o @julianolimatv explica os detalhes da negociação entre o Cruz-Maltino e o Real Betis.#vasco #ge #futebol pic.twitter.com/TMwUN9qGFL— ge (@geglobo) July 20, 2026
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