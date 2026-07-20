Ο Βόλος στην πρώτη του φιλική αναμέτρηση νίκησε 7-0 τον Σαρακηνό.

Ο Βόλος επικράτησε 7-0 του Σαρακηνού στο πρώτο φιλικό της χρονιάς.

Οι «κυανέρυθροι» είχαν την ευκαιρία να «ξεμουδιάσουν» έπειτα από τις εξαντλητικές προπονήσεις στην Πορταριά και ταυτόχρονα να δείξουν τα πρώτα σημάδια γραφής του φετινού Βόλου.

Δύο γκολ σημείωσε ο Ουρτάδο και από ένα οι Κάτσικας, Γκονζάλες, Φουρτάδο, Γκαραβέλας και Κύρκος.

Η σύνθεση του Βόλου στο πρώτο ημίχρονο: Σιαμπάνης (30ο Κοσέλεφ), Κάτσικας, Ες Σαουμπί, Τσοκάνης, Μύγας, Κόμπα, Γκονζάλες, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Ουρτάδο

Η σύνθεση του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο: Κοσέλεφ (60ο Γεροφωκάς), Κάτσικας (75ο Βαϊνόπουλος), Ες Σαουμπί, Κάργας, Μύγας (80ο Τσερεβελάκης), Φάμπιο, Γρόσδης, Γκαραβέλας, Γκονζάλες (75ο Παπαστεργίου), Κύρκος, Ουρτάδο (75ο Κρομύδας).