Βόλος: Ξεμούδιασμα με επτάρα
Ο Βόλος επικράτησε 7-0 του Σαρακηνού στο πρώτο φιλικό της χρονιάς.
Οι «κυανέρυθροι» είχαν την ευκαιρία να «ξεμουδιάσουν» έπειτα από τις εξαντλητικές προπονήσεις στην Πορταριά και ταυτόχρονα να δείξουν τα πρώτα σημάδια γραφής του φετινού Βόλου.
Δύο γκολ σημείωσε ο Ουρτάδο και από ένα οι Κάτσικας, Γκονζάλες, Φουρτάδο, Γκαραβέλας και Κύρκος.
Δείτε ΕπίσηςΒόλος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Φουρτάδο
Η σύνθεση του Βόλου στο πρώτο ημίχρονο: Σιαμπάνης (30ο Κοσέλεφ), Κάτσικας, Ες Σαουμπί, Τσοκάνης, Μύγας, Κόμπα, Γκονζάλες, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Ουρτάδο
Η σύνθεση του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο: Κοσέλεφ (60ο Γεροφωκάς), Κάτσικας (75ο Βαϊνόπουλος), Ες Σαουμπί, Κάργας, Μύγας (80ο Τσερεβελάκης), Φάμπιο, Γρόσδης, Γκαραβέλας, Γκονζάλες (75ο Παπαστεργίου), Κύρκος, Ουρτάδο (75ο Κρομύδας).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.