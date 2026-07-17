Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Φουρτάδο, που έχει περάσει από Λαμία και Παναθηναϊκό Β, ως δανεικό από τη ρώσικη Κράσνονταρ.

Ο Βόλος λίγα 24ώρα μετά την απόκτηση του Χαμζά Μεντίλ, προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή, αυτή του Γκουστάβο Φουρτάδο. Ο 25χρόνος μεσοεπιθετικός που είναι γνωστός στα μέρη μας από τα περάσματα του σε Παναθηναϊκό Β και Λαμία, αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη ρώσικη Κράσνονταρ με οψιόν αγοράς.

Την περσινή περίοδο ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε 14 φορές με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ενώ κατέγραψε και 6 συμμετοχές με τη Σότσι στην οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Gustavo Furtado με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ με οψιόν αγοράς.

Ο Gustavo Furtado αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και εν συνεχεία μετέβη στην Πορταριά όπου ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Gustavo Furtado είναι γνώστης του Ελληνικού ποδοσφαίρου κυρίως από το πέρασμά του από τη Λαμία (2024-25), ενώ έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό Β’.

Την περσινή περίοδο ο Gustavo Furtado αγωνίστηκε 14 φορές με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ενώ είχε και 6 συμμετοχές με τη Σότσι στην οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Gustavo Furtado στην οικογένεια της».