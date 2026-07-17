Βόλος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Φουρτάδο
Ο Βόλος λίγα 24ώρα μετά την απόκτηση του Χαμζά Μεντίλ, προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή, αυτή του Γκουστάβο Φουρτάδο. Ο 25χρόνος μεσοεπιθετικός που είναι γνωστός στα μέρη μας από τα περάσματα του σε Παναθηναϊκό Β και Λαμία, αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη ρώσικη Κράσνονταρ με οψιόν αγοράς.
Την περσινή περίοδο ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε 14 φορές με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ενώ κατέγραψε και 6 συμμετοχές με τη Σότσι στην οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στο δεύτερο μισό της σεζόν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου:
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Gustavo Furtado με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ με οψιόν αγοράς.
Ο Gustavo Furtado αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και εν συνεχεία μετέβη στην Πορταριά όπου ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα.
Ο Gustavo Furtado είναι γνώστης του Ελληνικού ποδοσφαίρου κυρίως από το πέρασμά του από τη Λαμία (2024-25), ενώ έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό Β’.
Την περσινή περίοδο ο Gustavo Furtado αγωνίστηκε 14 φορές με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ενώ είχε και 6 συμμετοχές με τη Σότσι στην οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.
Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Gustavo Furtado στην οικογένεια της».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.