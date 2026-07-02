Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Χαμζά Μεντίλ, που έμεινε ελεύθερος από τον Άρη.

Παίκτης του Βόλου μπορεί να λογίζεται από σήμεαρ ο Χαμζά Μεντίλ, αφού ανακοινώθηκε η απόκτησή του από την ομάδα της Μαγνησίας. Ο 28χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ, που έμεινε ελεύθερος από τον Άρη, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και τη Δευτέρα (06/07) θα βρεθεί στην πρώτη της ομάδας.

Την περασμένη σεζόν, ο 20 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκου έπαιξε μόλις σε 14 ματς, δίνοντας και μία ασίστ λόγω και ενός τραυματισμού που είχε στο γόνατο.

Η ανακοίνωση του Βόλου

H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Μαροκινού αριστερού μπακ Hamza Mendyl, ο οποίος αγωνιζόταν στον Αρη απ’ όπου και έμεινε ελεύθερος.

Ο Hamza Mendyl αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και αναμένεται να δώσει το παρών στην “πρώτη” της ερχόμενης Δευτέρας.

Ο Hamza Mendyl πριν μεταγραφεί στον Αρη όπου σε 1,5 χρόνο κατέγραψε 26 συμμετοχές με 1 γκολ και 3 ασίστ, είχε φορέσει τη φανέλα των Λέοβεν, Σάλκε, Γκαζιάντεπ, Ντιζόν και Λιλ.

Επιπλέον έχει αγωνιστεί 20 φορές στην Εθνική Μαρόκο.

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